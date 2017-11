Utazás a sörök Európájában

Ahogy egy testes burgundit vagy villányit, egy édes portóit vagy tokaji aszút más és más alkalommal, hangulatban, vagy fogások mellé fogyasztanak el a borok szerelmesei, úgy a sör sem egyszerűen csak sör. Különböző nemzetek ízlése, hagyományai, különböző eljárások eredményei más és más, de egyformán minőségi sörélményt teremtenek.

Az olaszországi Udine-ből származó, világos lager sör 1859 óta ugyanazon tradíciók mentén készül. A Birra Moretti L’Autentica alsóerjesztésű technológiával készül, aranysárga színét, harmonikusan kesernyés ízét válogatott alapanyagoknak, a kiváló minőségű malátának és komlónak köszönheti. Stílusos, kellemes lager, amely tökéletesen passzol épp úgy egy könnyed ebédhez, mint egy esti baráti összejövetelhez.

Képzeletbeli sörtúránkat valamivel északabbra folytatjuk. A belgáknál a sör éppen akkora hírnévnek örvend, mint a bor a franciáknál. Nem is csoda, hiszen olyan minőségi sörök hazája, mint az Affligem, amelynek az ezeréves Affligem apátság az otthona. A titkos recept 1956-ban került ki az apátság falain túlra, azóta a sörfőzői hagyományait megőrizve, immár mindenki részesülhet az Affligem által nyújtott örömökben. Az Affligem ízvilága összetett, aki megkóstolja, édeset, fűszereset, citrusos aromákat is érezhet a szájában, ezzel is gazdagítva a komló kesernyés ízét.

Szintén belga, mégis nagyon más a Mort Subite Kriek. A spontán erjesztésű, egyedi technológiával készülő sör a tölgyfa hordóban történő érlelés után és a meggyágyon való pihentetést követően válik kategóriájában egyedülállóvá. A belga lambic sörök intenzív aromája és a meggy gyümölcsös jellegének kombinációja adja ellenállhatatlan ízét. Gyümölcsössége és a hagyományos söröktől eltérő színe különösen népszerűvé teszi hölgyek körében is, hiszen nem csak baráti, de barátnői sörözés is létezik.

De sörnagyhatalomból akad még néhány Európában, itt van mindjárt a velünk szomszédos Ausztria. Az Hofbräu Kaltenhausen búzasör főzése 350 éves tradícióval bír, ezért elmondható, hogy a sörgyár a bajor búzasörfőzdék többségénél hosszabb történelmet tudhat maga mögött Az itt készített Edelweiss márka – amely magyarul havasi gyopárt jelent – minőségi szűretlen búzasört takar, amely kellemesen öblít le egy bőséges vacsorát, de az esti nagy beszélgetések fontos tartozéka is lehet.

És végül, de nem utolsó sorban említsük meg a közép-európai sörnagyhatalmat, Csehországot! Az Krušovice Királyi Sörgyár 1581 óta egyike a legrégebbi cseh sörgyáraknak. A minőség ma is fenséges, hiszen az előállításához szükséges forrásvizet a Křivoklát Tájvédelmi Körzetből nyerik, a malátát és a komlót pedig a morvaországi Saaz (Žatec) környékéről szállítják. Az ősi receptet az idők során a Krušovice Sörmesterek generációi tökéletesítették, így nyerte el mai ízét, amely a hagyomány és a minőség mellett azt a semmivel sem összehasonlítható cseh életérzést is magában rejti. Elég egy korty és gondolatban már a kehelyhez címzett vendéglőben koccintunk Švejkkel, a derék katonával.

A Beers of Europe kínálatában mindenkinek könnyű megtalálnia a kedvenc sörkülönlegességét, a család pedig – ahogy a családok tenni szokták – a jövőben tovább bővülhet a minőségi ízélmény jegyében. A nemzetközi sörkollekciót Magyarországon a HEINEKEN Hungária forgalmazza.