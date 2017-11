A narancs az új fekete! – Megnyitott a Spritz Bar Gozsdu

Egy fergeteges, La Dolce Vita party keretében, megnyitott a Spritz Bar Gozsdu – egy hely, ahol egész évben nyár van, ahol a narancssárga az új fekete, ahol sosem fogy ki az Aperol Spritz, szuper antipasti tálak, koktélok, borok, Prosecco-k várnak, és ahol tényleg édes az élet!

A hajnalig tartó megnyitó bulin celebek, influenszerek és a kreatív szakma krémje Aperol Spritzezett együtt! Sőt, Szentesi Éva, Kulcsár Edina és Cinthya Dictator még a pult mögé is beálltak, hogy lelkesen kitanulják a Spritz készítés rejtelmeit!

„A Spritz Bar története körülbelül 2 éve kezdődött, amikor is – pusztán az ital, maga az Aperol Spritz, szeretete miatt, illetve annak népszerűségét látva – úgy döntöttünk, hogy erre a márkára bizony építeni kellene. Ez az az ital, amit szinte mindenki szeret, és ami egész évben egyet jelent a szórakozással és a laza kikapcsolódással. Fogyasztják nyáron a tengerparton, este a bárok teraszain, de télen a sípályák hüttéiben is”

– mesél a kezdetekről Harsányi Gábor a bár egyik tulajdonosa.

Első lépésként Gáborék Franciaországból vásároltak 3 db Citroen HY furgont amit guruló Bar-okká alakítottak át, és elkezdtek rendezvényekre, fesztiválokra járni vele. Maga az autó is egy kuriózum – rengetegen fényképezik – de amit képviseltek, az is eltér egy kicsit a megszokott, fesztiválos koncepcióktól. Minőségi alapanyagokból készült, minőségi italokkal várják a felfrissülni vágyókat. Hamar kiderült, hogy jól döntöttek, hiszen minden eseményen megtalálták a közönségüket. Idén, 2017-ben, már jelen voltak minden nagy fesztiválon, több céges bulira is kitelepültek, de esküvőre is hívták már őket.

Az út innentől egyértelmű volt, folytatni kellett ezt a sikersorozatot egy fix üzlet formájában is. A cél a belváros volt, annak is a közepe, így jutottak el a Gozsdu Udvarba. Egy gyors felújítás és re-design után alakult ki a jelenlegi Spritz Bar Gozsdu. A lehetőségek itt jóval nagyobbak voltak, mint a truck-ok esetében, amit a tulajdonosok igyekeztek is a lehető legjobban kihasználni. Az enteriőr trendi és egyedi a vidám színekre festett régi thonet székekkel és az igazán figyelemfelkeltő APEROL felirattal. Igazi bár hangulattal és bár kultúrával találkozhatunk itt, ami a kínálatban is visszaköszön. Az alap italokon felül, mindenből találunk prémium kategóriát is, a sörök sem a megszokottak; csapról világos Warsteiner-t, Hacker-Pschorr búzát, vagy – a Gozsdu udvarban egyedül ezen a helyen – Guinnesst is rendelhetünk. A koktél kedvelők is válogathatnak, a favorit a hely signature koktélja, a Spritz Bar shot Aperollal, ginnel, uborkával.