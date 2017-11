5 hely, ahol sosem áll le az élet

Budapest egy örökké nyüzsgő város, ahol sosem áll le az élet, és most úgy tűnik, hogy szerencsére egyre több szórakozóhely, kávézó és bár vette fel a város ritmusát. 5 olyan helyet mutatunk be, ahol reggel és este, hétköznaponként és hétvégente is különböző programokkal várnak.

Anker’t

Az Anker’tben már szinte minden megtörtént, ami megtörténhetett. Azok, akik kevésbé ismerik a helyet, elsősorban romkocsmaként, partyhelyként gondolhatnak rá, azonban az Anker’t ennél sokkal többet kínál. Az egyik kedvenc itteni programunk például a vasárnaponként megrendezett piacolás, melyből a következő november 12-én lesz. November 7-én állásbörzén is részt vehetsz, ha pedig egy jót partiznál, a szombati Oops-bulikon a helyed.

Hadik

Az egyik kedvenc XI. kerületi kávézónk, a Hadik a kulturális szórakozási lehetőségek tárházát adja. Persze “egyszerű” kávézóként is jól működik a hely, kellemes hangulata és erős kávéja miatt, de ha ennél többre vágysz is megtalálod a számításaidat. A Hadikban volt már jazz-est, vasárnapi brunch, legközelebb, november 25-én pedig Szöllősi Mátyás beszél többek között Margó-díjas könyvéről, a Váltóáramról.

Akvárium

A belváros kellős közepén lévő Akvárium elsősorban esti programokkal áraszt el minket, éjszakánként viszont a legkülönbözőbb stílusú zenékbe hallgathatunk bele, és nem egy lemezbemutató koncert is volt már itt. Ez utóbbira példa a New Level Empire november 11-i lemezbemutató koncertje, a szombatonként megrendezett retro bulit is nagyon adjuk, a Bladerunnazon is időről időre feltűnünk, de a Wellhello december 16-i koncertjéről is vétek lenne lemaradni.

Tesla

A Tesla eddig sem volt egy unalmas hely, de most megújult, még exkluzívabb let és szombaton egy új bulisorozattal, a No 1-nal várja a belváros partiarcait. Ha te nem vagy ennyire partyfreak, talán az Esterházy-fesztivál (ugyancsak szombaton lesz) jobban fog érdekelni, de az is könnyen előfordulhat, hogy a Margó Irodalmi Fesztivál miatt már amúgy is jól ismered a helyet.

Brody

A Vörösmarty utca csendjében meghúzódó Brody Club Life a urbánus lelkek Mekkája. A különleges hangulatú helyre már egy pohár bor és néhány finom falat miatt is érdemes beülni a barátainkkal. A falakról lelógó különleges műalkotások A muzikális pestiek számára szolgálnak programmal: november 10-én a Noémo, Animo ad koncertet, a hét elején pedig Unplugged Nightot tart a Brody.