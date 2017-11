70 éves lenne Somló Tamás – Somló Cirqsz az Akváriumban

Életművének legmarkánsabb darabjait összegyűjtve, egy nagyszabású koncerttel emlékeznek meg barátok, kollégák, pályatársak a tavaly elhunyt Somló Tamásról, aki most töltené be 70. életévét.

A Szigetes felvezető után a „Somló Cirqsz” november 26-án még nagyobb szabású eseménnyel várja a nagyérdeműt, az Akvárium Klub NagyHalljába, ahol most az LGT tagjai is (Presser Gábor, Solti János, Karácsony János) színpadra állnak többek között olyan művészek mellett, mint Charlie, Zorán, Geszti Péter, Friderika vagy Kama (Mary PopKids).



Idén töltené hetvenedik életévét Somló Tamás énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A kiváló zenészt az legendás LGT tagjaként ismerhették legtöbben, de korábban az Omega zenekarban, valamint számos egyéb formációban – mint az Atlas, a Kex vagy a Non-Stop zenekar – is játszott. A tavaly elhunyt művészről méltó módon szeretne megemlékezni a család és a magyar zenész szakma, így a Sziget -1. napi koncert után, most november 26-án kerül sor, az Akvárium Klubban, még több vendég előadóval, baráttal, pályatárssal hallgathatjuk az akkor 70. életévét betöltő művész emblematikus szerzeményeit, egy 19 fős bigband által újragondolva.

A koncertet egy különleges kiállítással fűszerezik meg a szervezők, amely Somló Tamás teljes életútjába enged betekintést.

Somló Cirqsz – Akvárium Klub Nagyhall – November 26. 20:30

Fellépők:

Presser Gábor, Solti János, Karácsony János (LGT)

Charlie

Animal Cannibals

Geszti Péter

Frenreisz Károly

Zorán

Gerendás Péter

Czutor Zoltán

Vitáris Iván (Ivan & The Parazol)

Mohamed Fatima

Kama (Mary Popkids)

Blahalouisiana: Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes Máté

Friderika

Roy és Ádám + Köves Miklós Pinyó (Piramis)

Papp Szabi (Supernem)

Bornai Tibor

Bródy János

valamint Somló Lily, Somló Dávid, Somló Pali, Somló Dani

Közreműködik: Modern Art Orchestra

Porondmester: Hajós András

Rendező: Novák Péter

Látvány, vetítés: Besnyő Dániel

