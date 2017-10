Csúnya tréfát űztek a Mekis bohócból – de azért tetszeni fog

Azért az sejthető volt, hogy Stephen King Az filmjének köszönhetően a McDonald’s-os bohócnak is le kell majd nyelnie egy-két otromba tréfát. Ez így is történt, most pedig megtaláltuk a legjobbat, melyet hogy, hogy nem az egyik konkurens gyorsétteremlánc ötölt ki mekis bohóc ellen.

A halloween közeledtével a Burger King is félelmetesre vette a figurát. Legújabb reklámjukban egy éjszaka megéhező srácot egészen a Burger Kingig kergetik az ijesztőbbnél ijesztőbb bohócok.

Az meg talán senkit sem lep meg, hogy a legvérfagyasztóbb bohóc kísértetiesen hasonlat a McDonald’s sárga kantáros bohócára.