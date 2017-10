Ki emlékszik még a Balaton Soundra? Hát mi!

Ebben a jó időben jól esne megismételni a nyári vakációzást. Ez sajnos csak úgy lehetséges, ha felidézzük lassan fakuló emlékeinket, például a Balaton Soundot, 21 olyan fotóval, amit a DJ MAG a legjobban szeretett!

Hihetetlen, de már több mint negyed év telt el, mióta végigbuliztuk az idei Balaton Soundot. Azóta volt már csípős hideg, de szerencsénkre a vénasszonyok nyara most erősen visszaidézte bennünk a nyári feelinget.

Miközben merengünk a jó időn, olyan cikkek kerülnek a szemünk elé, melyek a nyár pillanatait idézik, szinte megelevenítik a fesztiválok hangulatát. Most DJ MAG oldalán bukkantunk arra cikkre, melyben a Balaton Sound fesztivált úgy emlegetik, mint a tó melletti partiparadicsom.

Bár az idei számok nem döntöttek rekordot, idén megint csak jó buli volt a Sound. Olyan EDM sztárok léptek fel, mint Axwell és Ingrosso, Tiesto, Armin Van Buuren vagy Kygo, de az underground csillagai is feltűntek, például Dubfire, Sasha, Jamie Jones vagy Hot Since 82. Nem is beszélve Jason Derulo lenyűgöző produkciójáról, de Sigma, és Netsky szereplését sem érdemes elfeledni.

A színes óriáskerék sem hiányozhatott, ahogy a hangulatfokozó produkciók, táncosok, gólyalábasok és a fesztivál minden éjszaka külön életre kelt a neonfényei sem.

Ez volt a 11. BS, amit felejthetetlen képekkel éltetett a DJ MAG. Ezeket a képeket adjuk most tovább, hogy egy pillanatra se felejtsük el, jövőre is találkozunk majd Zamárdiban, a Balaton partján!