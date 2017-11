Tudtad, hogy február 3. a viselj pirosat-nap? A legtüzesebb szín kétségkívül látványos – azonban nem áll jól mindenkinek és van néhány szabály, amit érdemes betartani!

Hogy mit jelképez a piros?

A piros a szexualitás, a szenvedély, de az erőszak színe is. Feltűnő árnyalat! Erőt és szenvedélyt sugall.

Kiknek áll jól?

A tűzpiros az úgymond „tél típusú” lányoknak áll jól. Honnan tudod, hogy tél típus vagy? A szemeid kékeszöldek, mogyoróbarnák vagy sötétbarnák, de akár szürkéskékek is lehetnek. Az arcszíned kékes tónusú, hűvös: szinte porcelánfehér, hideg barna vagy olíva. A tél típusú nők szépségét tökéletesen kiemelik a hideg tónusok. Viselj élénk és tiszta színeket. Te vagy az, akinek a fekete és a fehér is nagyon jól áll. De ne keseredj el, ha nem lennél tél típus, inkább válassz egy lágyabb, lazacpiros árnyalatot.

Milyen színekkel érdemes viselni?

Sötétkékkel, tengerészkékkel, feketével, fehérrel a legegyszerűbb kombinálni. Sárgával, vagy a rózsaszín árnyalataival már inkább haladóknak ajánlott!

Hogyan viselj pirosat?

Ahhoz, hogy pirosat viselj, bátornak kell lenni. Ha még kezdő vagy a pirosviselésben, kezdd apróságokkal: válassz egy vörös rúzst vagy kiegészítőt, már egy piros kendő is az öltözéked feltűnő dísze lehet. Feltűnő árnyalatoknál már nem érdemes testet követő ruhadarabokhoz nyúlni – hidd el, elég feltűnő leszel csupán a szín miatt. Válassz lezserebb, vagy rafinált szabású darabokat.

Mikor ne viselj pirosat?

Állásinterjúra szigorúan tilos, részesítsd előnyben a nyugodtabb, finomabb színeket ilyen esetben. Még ha te magad femme fatale is vagy, első randin is érdemes még a ruhásszekrényben hagyni a piros ruhádat – ne ijeszd el a partnered (még ha tüzes is vagy). Ugyanígy konferenciákra, komoly, hivatalos megbeszélésekre sem érdemes pirosban érkezni.