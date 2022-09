12+1 felejthetetlen film a ma 50 éves Gwyneth Paltrow főszereplésével

A ma 50 éves Gwyneth Paltrow-t főként romantikus filmjeiből ismerhetjük, de az utóbbi években már akcióhősként is feltűnt a vásznon. A Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért 1998-ban Oscar-díjat kapott. Íme a kedvenceink tőle!

A nagyon nagy Ő

Hal Larson (Jack Black) nem túl nagy szám férfi létére, de igényeit a nők iránt igencsak hangoztatja. Apja halálos ágyán megígérte, hogy csak gyönyörű nőkkel fog randizni. Ennek a tervnek a megvalósítása óriási nehézségekbe ütközik, pláne, ha az embert meg se hívják az első randira sem. Legjobb barátja, Mauricio (Jason Alexander) sem javítja az esélyeit, így leginkább ketten együtt szokták szidni a női nemet. Hal munkájába sem igen tud menekülni, mert ott is sikertelen. Véletlenül összefut az irodaház liftjében Tonyval (Anthony Robbins), egy motivációs guruval, akinek elsírja bánatát. Tony kitalálja, hogy hipnózissal kísérletezik Halen. A gyors hipnózis után Hal csak a nők belső értékét veszi észre. Nemsokára vadul szerelmes lesz a kövér Rosemary-be (Gwyneth Paltrow). Mauricio nem ismer barátjára és vissza akarja terelni a helyes útra minden eszközzel.

A nő kétszer

A film egy kicsit a sorsról, egy kicsit az időről és nagyon a szerelemről szól. Napjainkban, amikor annyi a véletlen találkozás, és folyamatosan válaszutak előtt állunk, néhány perc egy nő és egy férfi egész életét megváltoztathatja. Helen (Gwyneth Paltrow), a menő londoni menedzser életében eddig minden tökéletes volt. Érdekes munka és egy izgalmas barát, a regényíró Gerry, aki nem mellesleg kitűnő szerető. Ám amikor Helent váratlanul kirúgja a főnöke és ezért a szokásosnál hamarabb ér haza, élete furcsa fordulatot vesz. De mi történik, ha lekési a metrót és még ki is rabolják? Ebben a különleges és romantikus vígjátékban mindkét helyzet kérdéseire választ kapunk.

Flört a fellegekben

Donna (Gwyneth Paltrow) kisvárosi amerikai lány, aki világot akar látni: légikísérő szeretne lenni, s álmát mindenáron meg akarja valósítani. Első lépésként Donna egy kis légitársaságnál kezd dolgozni. Kolléganőivel barátságot köt, és hárman alkotnak kiváló csapatot. Donna rábeszéli társait, hogy pályázzanak nagyobb céghez. Egyiküknek nem sikerül, de Donna már látja maga előtt a célt, ám belföldi járatra rendelik. Az egyik járaton az elkeseredett lány meglátja egy régi ismerősét, Johnt. A férfi sármos, de link alak, Donna mégis sokat ingadozik a szerelem és a karrier között.

A szerencse zsoldosai

A mindig szerencsétlen szerencsejátékos tanítványt választ magának. A céltalan fiatalember szívesen szegődik a kalandor mellé és kétéves együttműködésük sikeresnek is bizonyul: a páros az al- és felvilág egyre megbecsültebb tagjává válik. Ám az összhang hamarosan megbomlik: a srác beszervezi barátnőjét, aki prostituáltként keresi kenyerét, valamint egy magabiztos hamiskártyást, aki mindig mosolyog, de ha eljön az idő, nem ismer könyörületet. A banda tagjai hamarosan egymás ellen fordulnak és tudják, bármelyikük veszíthet – de élvezik a halálos kockázatot: hiszen mindannyian szenvedélyes játékosok.

Szép remények

Estella (Gwyneth Paltrow) visszavonhatatlanul Finn (Ethan Hawke) múzsájává és szenvedélye tárgyává válik, amint a férfi megpillantja őt. Noha figyelmeztetik, hogy a lány össze fogja törni a szívét, Finn eltökéli, hogy elnyeri szerelmét. Évekkel később Finn egy rejtélyes támogatónak köszönhetően már igazi művész, és éppen New Yorkba készül, amikor ismét találkozik a csodás, ám hideg Estellával. A lány beleegyezik, hogy modellt áll a fiatal festőnek, Finn úgy érzi, leghőbb vágya végre beteljesülhet – ám lehet, hogy ezzel legsötétebb félelmei is valóra válnak.

Szerelmes Shakespeare

A fiatal Will Shakespeare-t (Joseph Fiennes), a feltörekvő drámaírót a legrosszabb sújtja, ami írót sújthat: alkotói válság. Komédiájával, a Romeo és Ethel, a kalóz lányával nem halad és színházát a bezárás veszélye fenyegeti. Willnek egy múzsára van szüksége – aki meg is jelenik a gyönyörű Lady Viola (Gwyneth Paltrow) személyében. Az igaz szerelem útja igen rögös Will számára: Viola a kibírhatatlan Lord Wessexnek (Colin Firth) ígérte kezét Erzsébet királyné (Judi Dench) parancsára. Will életének boldog és szomorú pillanatai megtalálják útjukat a lapra ebben a megindító, szellemes és lélegzetelállító mesében. Gwyneth Paltrow a Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott.

A tehetséges Mr. Ripley (megtalálod a Netflixen)

Luxusjacht csillogó fedélzetén suhanni a türkiz tengeren, fehéren fodrozódó habok közt, idilli mediterrán tájak mentén, az oldaladon elragadóan gyönyörű kedveseddel – ez az az élet, ami Dickie Greenleafnek (Jude Law) megadatott, és amiért Tom Ripley (Matt Damon) ölni tudna. Amikor Dickie gazdag hajógyáros apja megbízza Ripleyt, hogy hozza haza Amerikába elkóborolt playboy fiát, Dickie és barátnője, Marge (Gwyneth Paltrow) nem is sejtik, hogy a simulékony modorú újdonsült cimbora meddig képes elmenni, hogy átvegye Dickie életstílusát, majd az életét is. Mert még mindig jobb hamis valakinek lenni, mint egy igazi senkinek.

Fertőzés (megtalálod a Netflixen)

Amikor elszabadul egy halálos vírus, amely akár a teljes emberiség elpusztítására képes, a világ kutatói versenyfutásba kezdenek az idővel, hogy megtalálják az ellenanyagot, és megakadályozzák a pánik kitörését. Járványügyi szakértők, katonák, az Egészségügyi Világszervezet és egyszerű civilek igyekeznek felkutatni a kórokozó eredetét, és kifejleszteni az oltóanyagot, mielőtt túl késő volna. Steven Soderbergh rendező lélegzetelállítóan izgalmas, feszültséggel teli filmje megmutatja a bátorság összetartó erejét miközben a társadalom darabjaira hullik.

Hetedik

New York vigasztalan, szürke és nyirkos betonrengetegében, egy őrült sorozatgyilkos után nyomoz a rendőrség. A férfi a Bibliában megírt hét halálos bűn lajstromát követve szedi áldozatait, míg üldözői, a nyugdíjba készülő, higgadt és bölcs, William Somerset nyomozó és a türelmetlen, lobbanékony újonc, David Mills megpróbálják megakadályozni beteg terve végrehajtásában.

Emma (1996)

Emma (Gwyneth Paltrow) helyes, ügyes, bár kicsit öntelt ifjú hölgy, aki missziójának tekinti a többi ember boldogulását, saját könnyed életéből kiindulva. Szárnyai alá veszi a tapasztalatlan Harrietet és férjet akar keríteni számára. Több sikertelen próbálkozás után jön rá, hogy az érzelmeket nemigen lehet kívülről kormányozni. Ő maga sem veszi észre, hogy a szerelem mindig is figyelt rá és ott állt mellette. Jane Austin regénye alapján.

Két szerető

A karizmatikus, de problémás Leonard (Joaquin Phoenix) egy szerelmi csalódást és öngyilkossági kísérletet követően visszatér a családi fészekbe, a brooklyni Brighton Beach elszigetelt világába. Miközben szülei aggódó tekintetének kereszttüzében próbálja összeszedni magát, két nővel is megismerkedik: Michelle (Gwyneth Paltrow), a gyönyörű és rejtélyes szomszéd alaposan felkavarja a férfi körüli állóvizet, az egzotikumot és másságot képviseli Leonard kimért világában. A másikuk Sandra (Vinessa Shaw), egy üzletember bájos és odaadó lánya, aki azon igyekszik, hogy megvásárolja családjának vegytisztító vállalkozását. Leonardban mély vonzalom ébred Michelle iránt, aki úgy tűnik, viszonozza vonzalmát, ám közben önpusztító viszonya van egy házas férfival. Eközben a család irányából érkező fokozódó nyomás Sandra mellé állítaná Leonardot, amely lehetetlen helyzetet eredményez.

Tenenbaum, a háziátok (megtalálod a Diseny+-on)

Minden családnak megvan a maga fekete báránya. Tenenbauméknál azonban csak fekete bárányok vannak. Apjuk, Royal (Gene Hackman) még gyerekkorukba elszökött otthonról, azóta hitelbe él egy hotelben. Gyermekei mind zsenik voltak, és neurotikusok lettek. Chas (Ben Stiller) pénzügyi lángész, Margot (Gwyneth Paltrow) az évszázad drámaírója, Ritchie (Luke Wilson) teniszbajnok. A család azonban több ennél: a fura anya mellett még furább figurák gyülekeznek; a bogaras tudós (Bill Murray), a részeges aranyifjú (Owen Wilson) és még sokan mások veszik körül őket. Így aztán nem csoda, hogy Tenenbauméknál soha senki és semmi nem normális.

+1: Vasember- + Marvel-filmek (megtalálod a Diseny+-on)

Gwyneth Paltrow 2008-ban tűnt fel a Marvel-univerzumban, mint Pepper Potts. Azóta nyolc filmben is szerepelt, utoljára a Végjátékban.