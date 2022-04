3 autentikus grúz étterem Budapesten, ahol világraszóló lakomákat csaphatunk

A Törökország és Oroszország közt félúton húzódó, szemmel láthatóan kisebb, ámde konyhaművészetében és kultúrájában igencsak gazdag vidékre látogatunk. Grúzia asztalához telepedünk, hogy megismerjük minden földi jóval megpakolt gasztronómiáját.

Grúziában az étkezésnek valóságos hagyománya, szeánsza van, konyhájára a hagyományőrzés mellett azonban a rendkívüli változatosság is jellemző. Nemcsak azért, mert a szomszédos orosz, török és örmény konyhakultúra is hatott rá, hanem mert területi jellegzetességei miatt igen nagy különbségek mutatkoznak országon belül is.

Az asztalokra itt elsőként friss zöldségekből, érett paradicsomból és ropogós uborkából készített saláták, illetve különféle sajtok kerülnek, melyek mellől elmaradhatatlan a dió számtalan esszenciája olajba, krémbe zárva vagy épp karamellizálva. Ugyancsak az előételek vizén eveznek a sajttól roskadozó hagyományos grúz tésztahajók, a hacsapurik, amiket előszeretettel töltenek meg spenóttal és tojással az olvadozó sajt mellett.

A grúz gasztronómiában a grillezett húsok, húsos fogások igen közkedveltek, amik szaftos, sűrű ragukban, parázs felett forgatott saslikokban kerülnek a tányérokra és a csirkétől, a marha- és a sertéshúson át a bárányig számtalan változatban kóstolhatók. Ugyanez igaz a khinkali nevű hagyományos grúz tésztabatyukra is, melyek legtöbbször darált hússal, néhol spenóttal vagy sajttal vannak töltve, és a legkülönfélébb mártogatósokkal kínálják őket.

A grúz ételek mellett fontos szerep jut a grúz italoknak is, melyek közül üdítőikről és sós ásványvizükről érdemes említést tenni. Míg idehaza a citromos, bodzás és bogyós gyümölcsös frissítők a legkedveltebbek, addig Grúziában a körtés, tárkonyos és vaníliaízű üdítők azok, amiket enyhén szénsavas változatban palackba zárnak. De kuriózumszámba menő Borjomi ásványvízükről sem szabad megfeledkezni, ami vulkanikus eredetének köszönhetően természetesen szénsavas és sós ízvilágú.

Grúzia híres továbbá legősibb és a lehető legkifinomultabb borkészítési hagyományairól, aminek köszönhetően a grúz boroknak nincs párja a világon. Vétek tehát kihagyni, ha a grúz gasztronómiába ugrunk fejest, hiszen elég egyetlen korty, hogy visszanyúljunk az időben és megízleljük a bor bölcsőjeként számontartott vidék legbecsesebb italát.

A továbbiakban pedig mutatunk nektek 3 budapesti éttermet, ahol minden ízében megkóstolhatjátok Grúziát:

A kaukázusi régió legszebb ízeit kínálja a 2013-ban Budapest szívében megnyitott autentikus grúz étterem, a Hachapuri. A hagyományos és hamisítatlan grúz zamatokat egyenesen Grúziából érkező szakácsok garantálják, akik egyetlen céllal érkeztek, hogy megmutathassák gasztronómiájuk legjavát a hazai közönségnek. Különféle supra menüik megadják a lehetőségét, hogy belekóstoljunk az ország színe-javába és abba a különleges élménybe, hogy ezt meg is osszuk ebéd- vagy vacsorapartnerünkkel. Csemegézhetünk továbbá faszénről legördülő húsfogásaik, forró agyagedényben tálalt ételkülönlegességeik közül, melyek mellé oly könnyen csúsznak a jéghidegre hűtött grúz borok.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17.

Mikor az ember belép a Kolosy tértől néhány perces sétára található Aragvi Grúz Étterembe, rögtön elfogja az érzés, mintha egy másik világ küszöbét lépte volna át. Merthogy az eredeti grúz enteriőr, a hagyományos eszközök és tálalás, a szívélyes és baráti vendéglátás egy pillanat alatt elfeledteti, hogy Budapesten vagyunk. Egymást érik itt az eredeti grúz recept alapján készülő ételek: a dupla sajttal töltött gőzölgő hacsapuri, a ropogósra grillezett bárányborda, a paradicsomos marhaleves és a saját készítésű sajt és kenyér, amivel a vendégeket köszöntik. Boraikat megszámolni is képtelenség, de ez az a hely, ahol grúz pálinkából, konyakból és pezsgőből sincs hiány.

1023 Budapest, Ürömi köz 2.

A Ráday utca ölelésében is találunk egy falat Grúziát, mégpedig a Tifliszo éttermének személyében. Kóstolhatunk itt babbal töltött hacsapurit, rizzsel készített hagyományos grúz marhahúslevest, de csipegethetünk gyümölcsökkel gazdagított grúz sajttálról is. A teljes harmónia jegyében hideg és forró előételek, főételek garmadája közül szemezgethetünk, ahol a kiváló ételeket különleges szószok teszik teljessé: borbolyaszósz, savanykás szilvaszósz és tűzpiros szederöntet ölelik keblükre őket. És ha ez még nem lenne elég, az a hír járja, hogy itt kóstolhatjuk a város legfinomabb töltött tésztabatyuját.

1092 Budapest, Ráday u. 11-13.

Kiemelt képünkön a Hachapuri grúz étterem szerepel.