Újabb szakasszal gazdagodott a Dunakanyar leggyönyörűbb kilátással bíró kerékpárútja

Ismét újabb jó hírrel szolgálhatunk a két keréken kirándulni kedvelőknek, újabb szakasszal bővült az EuroVelo 6 kerékpárút Szob és Ipolydamásd között.

Két héttel a Dunakeszit Budapesttel összekötő EuroVelo 6 szakaszának átadását követően újabb jó hírrel szolgálhatunk, hiszen további 4,1 km-rel hosszabbodott a nemzetközi kerékpárút Szob és Ipolydamásd között.

Ennek köszönhetően Ipolydamásd most már közvetlenül elérhető akár már Budapestről is, ezt megfejelendő még jobb hír, hogy ezáltal Bécs és Pozsony két keréken való elérése is kilátásba helyeződött. Hamarosan a hazánkkal szomszédos országok fővárosait is lehetőségünk lesz elérni két keréken, amit eddig csak az útvonalunk megszakításával a Duna túloldalán vagy hosszú kerülőúttal tudtunk megtenni. A kerékpárút a nemzetközi és helyi turizmust egyaránt hivatott szolgálni, ami nemcsak a hazai kerékpárosközönség, de a Magyarországra látogató biciklisek számára is kiváló lehetőségeket tartogat.

Talán sokan ismerik és próbálták már, de azok számára is akik esetleg még nem: az EuroVelo 6 kerékpárút páratlan szépségű környezetben halad, végig a Duna vonalát követi, ártéri erdőkön át kalauzol bennünket, míg el nem érjük a Dunakanyart. A legutóbbi szakaszhosszabbítással pedig most már Szob településén túl is tervezhetjük az útvonalunkat.