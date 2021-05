Műalkotásból hétköznapi tárgyak: Ma debütál az IKEA legújabb Art Event kollekciója

Idén hatodik alkalommal debütál a művészet és funkció szerelemgyereke, az IKEA Art Event legújabb, 2021-es kollekciója.

A művészetet és a funkciót hozza egy tető alá az IKEA, idén hatodik alkalommal elstartoló, limitált Art Event kollekciója, melynek elsődleges célja, hogy a galériákból az otthonokba költöztethesse a művészetet és egyensúlyt teremtsen a hétköznapi tárgyak és a műalkotások között. Az idei kollekció jelmondata is arra biztat, hogy érintsük meg a műalkotásokat. A különleges, 10 darabból álló kollekció létrehozásában öt, a világ számos pontjáról származó, különböző háttérrel rendelkező kortárs művésszel, tervezővel, köztük Daniel Arsham (New York), Gelchop (Tokió), Humans since 1982 (Stockholm), Sabine Marcelis (Rotterdam) és Stefan Marx (Berlin) alkotókkal dolgozott együtt az IKEA.

Ezek az újragondolt, inspiráló darabok hivatottak szemléltetni, hogy a művészet és a funkcionális dizájn között milyen vékony határvonal húzódik és ha még ez a vékony határvonal is elmosódni látszik, akkor egy igazán izgalmas testközelivé váló művészeti élmény részesei lehetünk akár a saját otthonunkban.

Az IKEA áruházakban a mai naptól elérhető kollekció darabjai limitált számban lesznek kaphatóak, annak érdekében, hogy minél többen megtapasztalhassák a otthonba költözött művészeti élményt, termékenként maximum 2 darab vásárlására nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló készlet alapján május 5-től lesz elérhető a kollekció az online vásárlók számára.