Az eldobható intimbetéttől a mensibugyiig: Miért és mire érdemes váltani

Utánajártunk, miért fontos az egyszer használatos intimbetéteket és tamponokat környezetbarát alternatívával helyettesíteni, és milyen lehetőségeink vannak ma ezt megtenni, valamint le is teszteltünk egyet közülük, méghozzá a Mensibugyi magyar, családi kisvállalkozás termékét. Olvassátok el, mit tapasztaltunk!

Mi a baj az eldobható intimbetétekkel és tamponokkal?

A környezetre nézve

A Zero Waste Europe 2020-as felmérése szerint az egyszer használatos menstruációs termékek használatával a nők évi 590 000 tonna (590 millió kg) szemetet termelnek csak az EU-ban. Ha hozzávesszük az eldobható pelenkákat és nedves törlőkendőket, a szám milliós nagyságrendig szalad, és egyénenként évi 15,3 kg szemétben összpontosul.

A legnagyobb probléma az eldobható intimbetétekkel és tamponokkal, hogy nem újrahasznosíthatók. A műanyag csomagolóanyag, amellyel minden egyes betétet és tampont gondosan körülölelnek a szennyeződésmentesség nevében, csak a jéghegy csúcsa: ami igazán aggasztó, az az említett menstruációs termékek anyaga. Míg az egyszer használatos betéteket általában többféle műanyagból, farostból, papírpépből és pamutból készítik, az eldobható tamponokat pamut és műselyem felhasználásával állítják elő.

Egy eldobható intimbetét előállításához átlagosan négy műanyagzacskónyi műanyagot használnak fel.

Használat után a betét műanyag része nem bomlik le, és nem is újrahasznosítható, ahogy a tampon sem, így minden egyszer használatos menstruációs termék jobb híján a szeméttelepen végzi.

A nők egészségére nézve

Az eldobható intimbetétek és tamponok azonban nemcsak a környezetre vannak rossz hatással, hanem sok esetben a használójuk egészségére is. A női higiéniai termékek gyártói nem kötelesek a csomagoláson feltüntetni, milyen anyagok felhasználásával készül az adott termék. Ez azért baj, mert a nyálkahártyával közvetlenül érintkező termékeken keresztül, felszívódással káros anyagok juthatnak a szervezetbe.

Az egyszer használatos betétek és tamponok gyakran tartalmaznak kőolajszármazékokat, dioxinokat és különféle illatanyagokat, melyek beleszólhatnak a hormonrendszer működésébe, sőt, ezáltal akár súlyosbíthatják is a menstruáció alatt tapasztalt, fájdalmas görcsöket. Emellett a hagyományos pamut előállításához, amely mind a betétek, mind a tamponok gyártásához szükséges, gyakran használnak növényvédőszereket, melyek felszívódása szintén károsító hatással lehet a női egészségre.

Környezet- és egészségtudatos alternatívák

Mit tehetünk tehát, hogy elkerüljük az egyszer használatos betétek és tamponok a környezetre és az egészségünkre mért negatív hatását? Helyettesíthetjük őket környezet- és egészségtudatos alternatívákkal.

Az eldobható tamponok környezetbarát alternatívája az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő menstruációs kehely, amely egy szilikon, hüvelybe helyezhető termék. A menstruációs kelyhek körülbelül két, super size tampon nedvszívó képességével rendelkeznek, így a vérzéstől függően 6-12 óráig is bírják. A hüvelybe helyezve összegyűjtik a vért, amit használat után ki kell önteni a vécébe, majd öblítés után újra vissza lehet helyezni a kelyhet. Nem sokkal bonyolultabb a használatuk, mint a hagyományos tamponnak, a különbség csupán annyi, hogy egy darab menstruációs kehely több évig használható.

Ma már több ökotudatos alternatíva közül válogathatnak azok is, akik ódzkodnak az egyszer használatos tamponoktól és a menstruációs kelyhektől. Az eldobható betéteket ugyanis könnyedén ki lehet váltani mosható betéttel és menstruációs bugyival. Míg előbbit nagyanyáink találékonysága inspirálta, utóbbi a modern technológia szüleménye. A mosható betétek elődjei azok a rongydarabok és vászoncafatok, amelyeket a tisztasági betétek és tamponok elterjedése előtt használtak a termékeny nők a menstruációs vérzés felfogására, valamint még ma is számos, szegényebb országban élő nő kénytelen velük beérni. A hagyományossal ellentétben a mosható betétek használat után nem a kukában végzik, hanem ideális esetben egy zárható tasakban, mielőtt viselőjük kimosná, majd újra használná őket.

A másik lehetőség az eldobható intimbetétek kiváltására a menstruációs bugyi, amely környezetbarát módon, betét, tampon és kehely használata nélkül gondoskodik a nők komfortérzetéről a menstruáció legnehezebb napjain is. Az imént említett alternatívák közül talán ez utóbbi örvend a legnagyobb népszerűségnek, így leteszteltük a magyar Mensibugyi termékét, hogy első kézből számolhassunk be a tapasztalatainkról.

Extra komfort a piros betűs napokon is: Mensibugyi

A mensibugyi.hu egy hazai, családi vállalkozás, amelynek üzemeltetői hihetetlen eltökéltséggel dolgoznak az eldobható menstruációs termékek számának csökkentésén, méghozzá azáltal, hogy olyan menstruációs bugyikat varrnak, amelyek nemcsak megfizethetők, de olyan kényelemérzetet biztosítanak a nők számára a piros betűs napokon, amilyet más, az egyszer használatos betétet kiváltani célzó termékek csak elvétve tudnak megtenni.

A Mensibugyi külsőre hagyományos alsóneműnek tűnhet, belül viszont összesen négy, ebből két speciális réteggel büszkélkedhet: a külső réteg alatt megbújik egy nedvességzáró és egy nedvességtartó réteg, amelyet egy fekete pamutréteg követ a bugyi belsejében. Gondos kialakításának köszönhetően a Mensibugyi magába szívja és megtartja a nedvességet, a vérzés erősségétől függően akár 8 órán keresztül. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a Mensibugyi készítői számára kiemelten fontos, hogy a bugyi előállításához használt anyagokat és kellékeket magyar gyártóktól szerezzék be, így a két speciális rétegen kívül minden hazai készítők keze munkáját dicséri.

A magyar kisvállalkozás eddig két kollekciót dobott a piacra: honlapukon a Candy vidám, rózsaszín, narancssárga és kék színekben pompázó darabjai (7600 Ft), valamint a jóval visszafogottabb, magas lábkörkivágásával a nyolcvanas éveket idéző, beszédes nevű Long Legs család bézs és fekete bugyijai (7200 Ft) közül válogathatunk. A méretet tekintve XS-től XXXL-ig terjed a skála, míg a bugyiba varrott betét erőssége alapján enyhe (egy hagyományos tisztasági betét nedvszívó képességével bír) és közepes (nedvszívó képessége két tisztasági betétével ér fel) közül dönthetünk. Én, a magam 81 cm-es csípőméretével egy közepes erősségű, S-es Long Legs bugyit rendeltem bézs színben, ami pont jól passzolt rám.

A Mensibugyi Long Legs bugyija első ránézésre és tapintatásra – éppen négy rétegének köszönhetően -, egy átlagos fehérneműnél jóval vastagabbnak, masszívabbnak hat. Felvétel után viszont olyan tökéletesen illeszkedik, hogy nyoma sincs a kellemetlen, betétek felhelyezése utáni pelenkaérzetnek vagy a tamponok okozta, hüvelyi szárazságnak. A hiedelemmel ellentétben, a Mensibugyit viselve a legkevésbé sem volt olyan érzetem, mintha a saját véremben csücsülnék, köszönhető ez a nedvességet elvezető rétegnek. Közepes vérzés mellett 5-6 órán keresztül mindössze egy kényelmes bugyit viseltem, amin az olykor a menstruációt kísérő, kellemetlen szagok sem törtek át.

Használat után a csomaggal érkező mosási útmutató leírása alapján beáztattam hideg vízbe, majd kinyomkodtam a Mensibugyit, ezután pedig a szennyes közé dobtam. Külön felhívják rá a figyelmünket, hogy a rétegek antibakteriális és gombaellenes anyagból készülnek, így öblítő nélkül ugyan, de nyugodt szívvel moshatjuk őket a többi koszos ruhával együtt, mosógépben. Így is tettem, és a bugyi nem is fogott össze semmilyen más ruhát, azzal viszont érdemes számolni, hogy mivel a Mensibugyi jóval vastagabb egy átlagos anyagnál, valamivel több idő kell, hogy teljesen megszáradjon.

Úgy kell tehát időzíteni, hogy a használatot követően legyen alkalmunk hideg vízbe áztatni a Mensibugyit, és ideális esetben egy másik, tiszta Mensibugyival helyettesíteni. Érdemes tehát rögtön kettőt rendelni belőle, vagy menstruációs kehellyel felváltva használni. Éjszaka ugyan egyelőre nem volt alkalmam kipróbálni, de az eddigi tapasztalatok alapján kevés kényelmesebb alsóneműt tudnék elképzelni este a menstruáció napjai alatt.

Ha tehetitek tehát, próbáljátok ki ti is a Mensibugyit, hiszen ezáltal nemcsak a környezettel, de magatokkal is jót tesztek, sőt, egy magyar kisvállalkozást is támogathattok. IDE kattintva tudtok tőlük rendelni.