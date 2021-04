6 budapesti smoothie- és juicebár, ha egy kis vitaminfröccsre vágysz

A tavasz érkezésével egyre több magyar gyümölccsel és zöldséggel tanulhatjuk fel vitaminkészleteinket. Ha épp úton vagy, nincs időd piacra menni és turmixolni, nézz be a következő smoothie- és juicebárak egyikébe!

A 4-es metró Bikás park megállójából felcaplatva az egyik legizgalmasabb budapesti talponállóba botlunk, itt préselik ugyanis a Léműhely dzsúszait. Az apró üzletben számos üvegkancsó hirdeti tartalmát, amelyekből mindenki tölthet a saját, hozott üvegébe. Ha nincs is nálad kulacs, teletölthetsz egy üvegpalackot, amit aztán újra felhasználhatsz.

A VII. kerületi széles gasztronómiai palettát színesíti a Juicy, egy Budapesten rendhagyó dzsúszbár, amely egészséges italokat és ételeket, valamint komplett méregtelenítő léböjtkúrákat kínál elérhető áron. A hangsúly ugyan a hidegen préselt gyümölcs- és zöldségleveken van, vegán süteményeket, salátákat és isteni bageleket is kóstolhatunk a bárban.

A Szabadság tér melletti Nádor utcában is isteni és egészséges, hidegen préselt dzsúszokra bukkanhatunk, amelyek palackonként átlagosan 1,4 kg nyers zöldséget és gyümölcsöt tartalmaznak, folyadék formájában. A zero waste aranykorában külön plusz pont, hogy a The Juiceline termékeit biológiailag lebomló palackokba töltik.

Különféle füvek, növények, gyümölcsök, zöldségek és fűszerek felhasználásával készülnek a Széna tér szomszédságában található Fű Juice Bár egészséges termékei. Kínálatuk frissen facsart dzsúszokból, turmixokból, vegán sütikből és szendvicsekből tevődik össze, de egy háromnapos detoxkúrát is összeállítottak a megtisztulni vágyóknak.

A Baross utca legelején, a Kálvin tértől egy köpésre található a Rukkola aprócska üzlete, ahonnan színes, friss és egészséges saláták és smoothie-k kerülnek ki. Utóbbiak seregét az alapanyagok után elnevezett Zöld, Lila, Rózsaszín és Piros smoothiek erősítik, de kóstolhatunk náluk kezeletlen bionarancsból és -vérnarancsból készült dzsúszt is.

A belváros kedvelt reggelizőhelye, a Wesselényi utcai Anyám szerint saját egészségbárral büszkélkedhet, amely példátlan színű és számú smoothie-val várja a vitaminfröccsre vágyó vendégek rendeléseit. Minden helyben és frissen készül, adalékanyag- és cukormentesen, sőt még azt is kiválaszthatjuk, milyen alaplével kérjük az italunkat.