Mozipremierek 2021: 10 film, amit nem hagyhatsz ki idén

Ha visszatekintünk a tavalyi év mozipremierjeire, azt fogjuk találni, hogy Christopher Nolan ambiciózus blockbusterétől, a Tenettől, és a még siralmasabb teljesítményt produkáló Wonder Woman 1984-től eltekintve szinte minden nagyobb filmes durranás bemutatóját 2021-re tolták át a hollywoodi fejesek, hogy a popcornra és nagyvásznas filmélményre kiéhezett tömegek idén minél nagyobb számban, és persze biztonságban, lephessék el a régóta üresen álló nézősorokat. Lássuk hát, mit is fogunk nézni idén a moziban!

Dűne (várható premier: szeptember)

A javarészt Magyarországon forgatott, Frank Herbert kultikus sci-fi regényéből készült Dűne története a távoli jövőben játszódik. A bolygóközi királyságok az Arrakis bolygó és a felbecsülhetetlen értékű fűszer feletti uralomért harcolnak. A naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak: az ifjú Paul Atreides.

007 Nincs idő meghalni (várható premier: április)

Bond otthagyta a titkosszolgálatot és élvezi az életet Jamaicán. Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, a CIA-s Felix Leiter, és a segítségét kéri. A cél egy elrabolt tudós megmentése, ám a küldetés a vártnál sokkal kockázatosabbnak bizonyul, s a 007-es egy új, veszélyes technológia birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.

Hang nélkül 2. (várható premier: április 22.)

Az otthonukban történt halálos eseményeket követően az Abbott családnak a külvilág borzalmaival kell szembesülnie, miközben tovább küzdenek a túlélésért – a legnagyobb csendben. Kint aztán gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó szörnyek jelentenek fenyegetést a homokösvényen túl…

Utolsó éjszaka a Sohóban (várható premier: április)

Edgar Wright időutazós pszichohorrorjáról eddig túl sok mindent nem lehet tudni, azon kívül, hogy történetét a Ne nézz vissza és az Iszonyat című klasszikusok inspirálták, és hogy az 1960-as évek Londonjában játszódik, főszereplője pedig egy fiatal, divattervezőnek készülő lány, akinek az egész élete fenekestül felfordul, miután megismerkedik bálványával, egy káprázatos énekesnővel.

The French Dispatch (várható premier: május)

Wes Anderson a Grand Budapest Hotel utáni első élőszereplős rendezése elmondása szerint egy szerelmeslevél az újságíróknak, cselekménye pedig egy fiktív, kansasi székhelyű újság francia különkiadása, a The French Dispatch, és az abban megjelent különös történetek körül forog. A főbb szerepekben Timothée Chalamet mellett feltűnik Adrien Brody, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray és Léa Seydoux is.

Venom: Carnage színre lép (várható premier: június)

A 2018-as Venom az elmúlt évek képregényfilmes termésének egyik legpozitívabb meglepetése volt, ami az idén nyáron érkező folytatásával kapcsolatban is némi reményre ad okot. Az Andy Serkis rendezésében készült film sztoriját hét lakat alatt őrzik, annyit azonban sejtünk, hogy a jó útra tért Eddie Brock-Venom páros összecsapása a vérszomjas szimbióta, Carnage által megszállt Cletus Kasadyvel az év egyik legnagyobb mozgóképes párbaja lesz.

Top Gun: Maverick (várható premier: július 8.)

Az 1986-os kasszasiker folytatásában a Tom Cruise által játszott Pete “Maverick” Mitchell továbbra is az Amerikai Haditengerészet kötelékében feszegeti a repülés határait. Hamarosan azonban szembe kell néznie a múlttal, miközben egy osztagnyi növendéket is fel kell készítenie egy olyan különleges küldetésre, amilyet élő pilóta még nem látott.

Az utolsó párbaj (várható premier: október)

Ridley Scott történelmi bosszúdrámája a középkori Franciaország utolsó bajvívóinak történetét eleveníti fel Matt Damon és Ben Affleck főszereplésével. A cselekmény középpontjában a skóciai harcokból hazatérő Jean de Carrouges és legjobb barátja, Jacques LeGris közti viszály áll: Jean felesége ugyanis azt állítja, Jacques megerőszakolta őt, míg az távol volt. A király szerint csak egy módja van a dolog tisztázásának: a halálig tartó párviadal.

Gyilkos Halloween (várható premier: október 14.)

Idén Halloweenkor visszatér Haddonfieldbe a filmtörténet egyik legrettegettebb rémalakja, a maszkos mészáros Michael Myers! A 2018-ban feltámasztott Halloween-franchise befejező trilógiájának középső darabja még több feszültséget, borzongást és vérontást ígér, a főszerepben a harcedzett Laurie Strode-ot megformáló Jamie Lee Curtisszel.

Mission: Impossible 7. (várható premier: november)

Korona ide, stáb tagokkal üvöltöző Tom Cruise oda, jelen pillanatban is megállás nélkül zajlanak a nagysikerű Mission: Impossible széria hetedik felvonásának munkálatai. Hogy pontosan miről is fog szólni a film, afelől még csak találgatni sem érdemes, arra viszont nyugodtan mérget vehetünk, hogy lélegzetelállító akciójelenetekből most sem lesz hiány!

Ha ennyi mozipremier nem lenne elég 2021-re, nézd meg korábbi cikkünket is: