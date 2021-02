Az egészséges snackek új fejezete: Megkóstoltuk a Mártogatóst

Amellett, hogy egészséges, fenntartható és praktikus is, így aligha van olyan összejövetel, ahol ne nyerné el mindenki tetszését a mártogatók és mártogatni valók végeláthatatlan sora. A Mártogatós új fejezetet nyitott az egészséges falatok világában.

A közösségi élmény távolról sem lehetetlen még a jelenlegi időszakban sem, hiszen a Mártogatós boxoknak köszönhetően, legyünk otthon vagy épp irodában, a közös nassolás a legkiválóbb alkalom némi lazításra vagy beszélgetésre. Ráadásul ezt a közös falatozást a különleges krémek és ropogós harapnivalók fölött ejthetjük meg.

Mivel megrendelni nagyon egyszerű és a kiszállítási körzet is mondhatni, hogy szabadon értelmezhető, akár Budapesten, akár vidéken legyünk, kiszállításuk valójában azt is lehetővé teszi, hogy az ország más részein élők is ugyanabban a Mártogatós-élményben részesülhessenek. A Home/Office boxok kialakításának köszönhetően a cégeknek, munkáltatóknak lehetősége nyílik arra, hogy munkavállalóit Mártogatóssal lepje meg, ezzel az apró gesztussal kifejezve a feléjük irányuló odafigyelést és törődést. Családi boxokból is válogathatunk, ha esetleg összejövetelre készülnénk és valami újdonsággal lepnénk meg családtagjainkat, 5-30 fő részére bátran rendelhetünk, a siker nem marad el. E két kategória mellett a cateringszolgáltatásuk, illetve a rendezvényekre rendelt mártogatós boxok is színesítik a szolgáltatási palettát.

Mit találunk a boxokban?

Egy hétfői napon a Funzine szerkesztősége is kipróbálta a Mártogatóst. A futártól átvett nagy doboz több apróbb dobozt rejtett magában, amelyekben a legkülönbözőbb színű és ízű finomságok lapultak. A szemet gyönyörködtető vizuális élményen átlendülve a mellékelt listának köszönhetően beazonosítottuk a krémeket: a kakukkfüves sült céklát, a kéksajtos-diós krémet körtével, majd jött sorra a mandulás olajbogyókrém, az aszalt szilvás sajt-, majd a mentás zöldborsókrém. A mellékelt lista persze abban is segített minket, hogy melyik krém milyen összetevőt tartalmaz, a ropogós zöldséghasábok és a teljes kiőrlésű rozsos rúd segítségével pedig végigkóstolhattuk az összes mártogatóst. A rozsos rudat valószínű önmagában is simán elropogtattuk volna, annyira finom volt, krémekből a mentás zöldborsókrémért voltunk oda s vissza.

A boxok teljes mértékben személyre szabhatóak, így a zöldségek mellett kérhetünk snack kolbászt is, friss salátát, de szerencsére az egészséges édességekről sem kell lemondanunk, hiszen a kézműves müzliszeletek és a csokoládémousse-os desszertkrémek egytől egyig vitték a prímet.

Természetesen lehetőség van kiegészíteni a boxot hidegen préselt juice-okkal, kézműves sörökkel és borokkal, így teljessé kerekítve az élményt. Viszont egy biztos, mindenképpen érdemes kipróbálni a Mártogatóst, hiszen amellett, hogy egy egészen új és kifogástalan élményben volt részünk, mindezt egészséges keretek között próbálhattuk ki.

A boxokat a weboldalukon keresztül tudod megrendelni, a kiszállítás színvonalában biztosan nem fogsz csalódni.