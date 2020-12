Online kultprogramokon innen és túl: Ajánló decembertől januárig

A kultúra akkor is kultúra, ha az online térben kap helyet, nem vész el, csupán átalakul, mi pedig reagálunk ezekre a változásokra, mint oly sokszor az elmúlt évben. Mondhatnánk, hogy a 2020-as év rendre keretek közé szorította a kulturális programok szervezését és látogatását, ugyanakkor lehetőséget is tartogatott magában: az online tér szélesebbre tárt ajtókkal vár, mint valaha, ahol fővárosiként vidéki, vidékiként fővárosi programok változatos és sokszínű kínálatába kóstolhatunk bele, csupán néhány kattintásért cserébe.

Kiállítás, tárlatvezetés, helyszínbejárás

A Mozaik Múzeumtúra oldala lehetővé teszi, hogy Kecskeméttől Debrecenig, Martonvásártól Keszthelyig város alapján, de még tematikus jelleggel is válogathassunk a virtuális kiállítások között, bepillantást nyerve a tárlatok kulisszái mögé. Ha azonban mindennél jobban szeretnénk egy kastély falai között kalandozni, akkor a Gödöllői Királyi Kastély lesz a megfelelő választás, hiszen virtuális privát tárlatvezetésüknek köszönhetően csak nekünk mesélnek a kastély titkairól. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításainak virtuális lehetőségei is megnyílnak az érdeklődők előtt, elég a weboldalra ellátogatnunk, és egyből ki is emelnénk a legfrissebbet közülük, a Magyar Fantasy Múzeumot. A múzeumi és színházi élményt ötvöző Textúra összművészeti produkció 120 percben mutatja meg az irodalom, a neves színművészek és a kiállított műtárgyak elválaszthatatlan kapcsolatát.

Koncert

Mindannyiunknak hiányzik az élőzene, a streamelt koncertek némiképp enyhítik ezt a hiányt. Decemberben és januárban is számos koncertnek lehetünk fültanúi, szerdánként például választhatunk, hogy a Gyulai Művelődési Központ Stream Szerdájának programjaiba kapcsolódunk be vagy az OperaSzerda live előadásaiba, ahol egészen január 20-ig válogathatunk a szerdai koncertek közül. Ha azonban kedvencedet hallgatnád otthonodban, akkor a Várkert Streamet ajánljuk egy december 13-i Margaret Island-koncerttel, de van lehetőség a teljes adventi időszakban hangolódni a Rád gondolok online adventi kalendáriummal is, ahol neves előadók készülnek szebbnél szebb gondolatokkal. December 20-án az adventi programsorozat keretében Boggie dallamaiba kapcsolódhatunk be a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontnak köszönhetően, másnap a Budapest Bár ad karácsonyi koncertet az online térben, melyet december 27-ig bezárólag bármikor megtekinthetünk. Ha pedig még idén utoljára kalandoznál egyet és éppen Spanyolországba húz a szíved, a BMC koncertterméből streamelt Szent Efrém Férfikar többek között Palya Bea és a Volver La Vida együttes közreműködésével eleveníti meg az ibériai dallamokat december 28. és 30. között. És hogy december 30-án se maradjunk hallgatni való nélkül, a TRIP Webszínház streameli majd a Kiscsillag koncertjét.

Előadás

Előadások tekintetében országhatárokon kívülre kalandozunk: december 18-án Izlandról és a sarki fényről mesél Nagy Gábor idegenvezető és geográfus a Csili Művelődési Központ online előadásában, de ha ez nem csillapítaná észak iránti éhségünket, akkor a #nordiccontent skandináv előadásai lesznek megfelelőek, melyet Youtube-csatornájukon lehet megtekinteni. A Házhoz szállítjuk a koreai kultúrát! programsorozat keretében pedig pontosan az történik, mint amit a címben ígérnek: változatos koreai programokba nyerhetünk bepillantást.

Színház

A két ünnep között és januárban a Momentán Társulat online interaktív impróshow keretében, Fröccs és RögvEst előadásaikba kóstolhatunk bele az improvizálással szórakoztatás magasiskolájába, bábelőadással a győri Vaskakas Bábszínház örvendeztet meg, és januárban sem hagynak minket bábjáték nélkül, hiszen a Bábos Mesekuckóval kicsik és nagyok is kikapcsolódhatnak, a meghirdetett előadásokra a linken keresztül lehet regisztrálni. Marék Veronika meséje a Győri Balett előadásában elevenedik meg, Kippkopp karácsonyát követhetik végig a legkisebbek a TánciTánci sorozat keretében. A téli hónapok minden napjára jut színházi előadás az e-Színház és a SzínházTV repertoárjában, csak győzzünk választani, és persze a SzínpadON-ról se feledkezzünk meg, ahol a színházi előadások mellett népzenében gazdag előadások közül is szemezgethetünk.

Irodalom és meseest

Vaskor Gréta, Téli mesék címmel Facebook Live keretein belül elsősorban felnőtteknek szóló mesékkel kalauzol bennünket az ünnepi készülődésben, a Kisgombos Könyvesbolt online padlásmeséin pedig a gyerekek sem maradnak mese nélkül. December 19-én az irodalom és a dallamok ötvöződnek a Hangfestett történetekben, ahol Lackfi János mesél az Óbudai Danubia Zenekar aláfestésével. A Müpa honlapjának Digitális Irodalom menüpontjában egyetlen napra sem hagynak minket kortárs irodalmi élmények nélkül.

Film

45 országban lesz elérhető az ArteKino online filmfesztivál, ahol az A-kategóriás filmfesztiválokon nagyszerűen szerepelt, de mozik által nem vetített filmek kerülnek vetítésre. A Budapesti Távmozinak köszönhetően nem maradunk moziélmény nélkül sem.

Képzőművészet, iparművészet, ismeretszerzés

A Budapaint Facebook-oldalán élményfestéshez csatlakozhatunk, a Hagyományok Háza online műhelyei pedig házhoz hozzák az alkotás örömét. A Deák17 Galéria jóvoltából részt vehetünk a Fakultatív Fénytanórákon, ha azonban a magyar bor a szívünk csücske és megismernénk egy kicsit jobban, akkor a Magyar bor személyesen oldalra érdemes ellátogatni az oktatóvideókért.

Nyitókép: Vaskakas Bábszínház