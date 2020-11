Kutatók éjszakája 2020: Több száz ingyenes online program vár

A Kutatók Éjszakája 2020-ban az online térbe költözik. A szervező intézmények több száz, többek között agrártudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, társadalomtudományi, orvoslással vagy kultúrával kapcsolatos előadással, kísérletekkel és beszélgetéssel várnak minden korosztályt november 27-28-án.

„Különleges lesz idén a Kutatók Éjszakája, ugyanis a tudomány ezúttal házhoz megy”- mondta Kardon Béla, a Regionális Tudásközpont tudományos igazgatója, a Kutatók Éjszakája projektvezetője az esemény online sajtótájékoztatóján.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke az egyesület programjai közül kiemelte Ari Csilla neurobiológus angol nyelvű előadását, aki a NASA mélytengeri NEEMO küldetése során 9 napot töltött a víz alatt. Emellett beszámoló hallható az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMars missziójáról, valamint Jedlovszky-Hajdú Angéla, a Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport vezetője munkájába nyújt betekintést.

Felde Imre, a házigazda Óbudai Egyetem rektorhelyettese elmondta: az eseményre az egyetem munkatársai által készített videók mellett élő közvetítéssel is készülnek. Hozzátette, a fiataloknak forgatott több száz filmen az összes olyan technológiát, eszközt, szolgáltatást bemutatják, amelyet eredetileg a helyszínen láthatott volna a tudományok iránt érdeklődő közönség.

Kitért arra, hogy az egyetem Youtube-csatornáján élőben követhető előadások pénteken 13 órakor kezdődnek. Az első előadáson az egyetemen fejlesztett, tömeglélegeztetésre alkalmas különleges eszközt mutatják be. Ezt követően az 5G hálózatok innovatív alkalmazásairól és vélt hátrányairól lesz szó, majd a CERN-ből, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumából is látható bejelentkezés. Az előadások sorában az Óbudai Egyetem robotikai laborja is bemutatkozik.

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte ingyenes rendezvénysorozat, amelynek célja a tudományok és a kutatói pálya népszerűsítése. Magyarországon 2005-ben, az első Kutatók Éjszakáján még csak néhány intézmény nyitotta meg kapuit és szervezett programokat, tavaly viszont már csaknem 50 magyarországi település 200-nál több helyszínén 2000 program várta a sok tízezer érdeklődőt. 2019-ben Európa-szerte mintegy félezer városban több mint egymillióan vettek részt a tudomány és innováció ünnepén. (MTI)

A Kutatók éjszakája 2020-as programjai az esemény honlapjáról érhetőek el.