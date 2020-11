Cukor nélküli hétköznapok: Diabetes Day és a No Sugar November

Az ünnepeket megelőző novemberi hónap eleinte az alkoholfogyasztással kapcsolatos Száraz November-kihívás révén vált sokak számára kitüntetetté, ugyanakkor érdemes odafigyelnünk egy hasonlóan fontos kezdeményezésre is, mely szintén ebben a hónapban hívja fel a figyelmünket a preventív egészségmegőrzésre.

November 14-e az egészségünk megtartásához szervesen kapcsolódó cukorbevitelre és cukorfogyasztási szokásainkra, vagyis a cukorbetegség világnapjára emlékeztet, melyet világszerte, egészen 1991 óta népszerűsítenek.

Éppen e fontos nap kapcsán indult útjára a No Sugar November kezdeményezés is, mely elnevezéséből fakadóan amellett kampányol, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a mindennapos cukorbevitelre, igyekezzünk kevesebb cukrot fogyasztani vagy aki elkötelezett a téma mellett, teljesen hagyja is el azt.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott a My Little Melbourne kávézó is, ahol tavaly november óta a barna- és fehér cukor feláras termék lett, ezzel felhívva a figyelmet a cukor nélküli élet előnyeire, a kávé valódi ízének élvezetére. Ezt még megspékelték azzal, hogy a cukor után befolyó bevétellel, Magyarország egyik legjelentősebb, a cukorbetegség terjedése ellen küzdő Egy Csepp Figyelem Alapítványt támogatják.

Tavalyi kezdeményezésük épp egy kávézóban ért utol, ráadásul pont azelőtt, mielőtt egy kiskanálnyi barna cukrot kevertem volna el a kávémban. Az a bizonyos kávéskanálnyi barna cukor aztán éppen ennek a bejegyzésnek a hatására kivételesen nem a kávémban landolt, én pedig ugyanezzel a lendülettel csatlakoztam a cukormentes novemberhez. Az egy hónapos cukortudatosság végül olyannyira maradandó lett, hogy azóta sem vágyom arra, hogy az italokat cukorral ízesítsem, ráadásul a szó szoros értelmében a saját bőrömön tapasztaltam, milyen pozitív hozadéka van a csökkentett cukorbevitelnek, kezdve a délutáni cukorhullámvasút effektus elmaradásától egészen az életteli, jóval egészségesebb bőrön át.

A megszokásokból eleinte nehéz kilépni, sokan el sem tudják képzelni a jól megszokott kávét cukor nélkül, ugyanakkor érdemes már csak egy próbát is tenni annak érdekében, hogy megtapasztalhassuk, mennyire befolyásolja ez az egészen apró mozzanat az ízérzékelésünket, na meg persze a szokásainkat.