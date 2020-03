Tippek a pihentető alváshoz

A minőségi alvás a jó nappali közérzet egyik kulcsa. Ha gondjaid vannak ezen a téren, böngészd át az alábbi cikket, melyben igyekeztünk minden tudnivalót összegyűjteni a zavartalan pihenéshez.

Hangolódás

A magas fény-, illetve információszennyezés sajnos olyannyira hatással van az életünkre, hogy már az alvási szokásainkat is befolyásolja. A jelenség fokozódása elérte, hogy az ember napja nagy részét egy éber, folyton figyelő állapotban töltse, ami az esti lefekvés idején bizony megnehezíti az ellazulást. Ennek kiküszöbölésére érdemes a tervezett elalvási idő előtt már 1 órával megkezdeni az éjszakára való ráhangolódást, így a szervezetünk megtanul gátat szabni a pörgésnek, és a pihenésre koncentrálni.

Bár ebben a minimum 60 percben a cél az lenne, hogy a mindennapi gondokat száműzzük a fejünkből, sajnos bekuckózni a tévé vagy a laptop elé nem túl jó megoldás, mert a kijelzők által kibocsátott ún. kék fény megakadályozza a melatonin hormon termelődését a szervezetünkben, mely az alvás és az ébrenlét ciklusát hivatott szabályozni. Az egyensúly felborulásának elkerülésére filmezés helyett tehát inkább végy egy forró fürdőt, hallgass zenét, vagy fogj a kezedbe egy szuper olvasmányt! Ez persze ne a másnapi teendőid listája vagy egy vizsgatétel legyen, hanem bármi más, ami tökéletesen kikapcsol.

Nagyon fontos továbbá, hogy az alváshoz megfelelő körülményeket teremtsünk a hálószobánkban. Legyen a helyiségben elég sötét, így az agyad megüzeni a testednek, hogy eljött az éjszaka, itt a pihenés ideje; illetve állíts be kedvező hőmérsékletet az éjszakához! Kutatások szerint a nyugodt alváshoz a legideálisabb a 18 °C körüli érték, ami ugyan nem számít melegnek, de az ennél nagyobb hő már nyugtalanságot okozhat. Végezetül arra is figyelj oda, hogy a fekhelyed kényelmes legyen, de ne túl puha, az ágyneműd pedig tiszta és a lehető legjobb minőségű.

Mennyi az annyi?

A felnőtt szervezetnek naponta 7-9 órányi pihentető alvásra van szüksége. Bár ezt betartva gyakorlatilag az életünk 1/3-át átalusszuk, az előírt mennyiséget nem ajánlott lerövidíteni, hiszen annak hosszú távon kellemetlen egészségügyi következményei lehetnek. Ugyan hallani olyanokról, akik saját bevallásuk szerint napi 3 óra pihenéstől is tökéletesen fittnek érzik magukat, mégse kövesd a példájukat. Ha viszont inkább a másik véglethez tartozol, azaz érzésed szerint napi minimum 10 óra alvásra van szükséged, az sajnos utalhat valamilyen kóros elváltozásra is a szervezetedben.

Nem szerencsés felvenni azt a szokást sem, hogy hétköznapokon nagyon keveset alszunk, hétvégén pedig bepótoljuk a pihenésből korábban kimaradt órákat. Ha ebből hagyományt teremtesz, egy a bioritmusodat is felborító rendszertelenséget építesz be az életedbe.

Az étkezés ártalmasságáról

Bizonyára nem most hallod először, hogy lefekvés előtt 2-3 órával már nem tanácsos enni. Ezt azért tartják aranyszabálynak a hozzáértők, mert az emberi testnek éjszaka optimális esetben nem az emésztés, hanem a regenerálódás lenne a feladata. Ha ráadásul valamilyen nehéz, netán nagyon magas zsírtartalmú vacsorát fogyasztunk, szervezetünket akár 4-6 órára is leterhelhetjük, így még kisebb esélyt adunk a pihentető alvásnak. Esténként tehát próbálj meg inkább könnyű ételeket választani (pl. csirkemell, joghurt, főzelék), és akkor is figyeld az órát, ha aznap valamilyen kivételes ok miatt kell korábban lefeküdnöd.

Délutáni alvás

A felnőtt szervezet optimális működése akkor biztosított, ha éjszaka, vagyis sötétben alszik, nappal, azaz világosban pedig ébren van. Ha valamiért ez a rendszer nem tartható, az egyensúly nagyon hamar felborul. A gyermekkorból kilépve tehát már nem tanácsos ebéd után hosszú pihenőket tartani. Ha nagyon elálmosodsz, dőlj le nyugodtan, viszont állíts be ébresztést egy 25-30 percen belüli időszakra. Erre azért van szükség, mert félóránál hosszabb szendergés esetén már átkerülünk az úgynevezett mélyalvás fázisába, melyből sokkal nehezebb az ébredés, így a napunkat sem tudjuk már megfelelő energiaszinten folytatni. Hogy neked ne legyen ilyen problémád, inkább este 11 és reggel 7 közé időzítsd az alvást!