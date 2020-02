Sziámi ikreket szétválasztó orvosok a Highlights of Hungary idei közönségkedvencei

Dr. Csókay András idegsebész és az általa vezetett orvoscsoport kapta a legtöbb szavazatot az idei Highlights of Hungary 55-ös válogatásából. Magyarország leginspirálóbb történetei közé ismét változatos projektek kerültek be. A 10 millió fa kezdeményezést, a Másállapot(ot) a szülészetben mozgalmat, az OTDK programot és Virth Balázs úszóedzőt is az első tízbe juttatták a voksok.

Művészeti és designprojektre, sportteljesítményre, egészségügyi kutatásra, mezőgazdasági, turisztikai és szociális koncepcióra egyaránt reflektorfényt irányított idén a Highlights of Hungary. A kezdeményezés Magyarország legizgalmasabb, értékteremtő projektjeit gyűjti, kategóriák nélkül, kurátori rendszerben. Az ötvenöt, saját területén kivétel nélkül kiemelkedő jelölt közül ebben az évben is a közönség döntötte el, melyik legyen hazánk leginspirálóbb története.

“Olyan modellt találtunk ki, amely nem kategóriákban gondolkodik, vagyis lebontja a falakat, jó ügyeket, izgalmas sztorikat hoz össze” – mondja Remete Tibor, a HoH-t alapító Super Channel stratégiai vezetője.

“Szeretnénk, ha ezek a kapcsolódások és gondolatok áramolnának, hatnának egymásra, ezek a mikrotalálkozások pedig kivetülnének társadalmi szintre is. A Highlights of Hungary pedig ehhez lehet katalizátor.”

A február 21-i, Katona József Színházban rendezett díjátadón Dr. Csókay András idegsebész és csapata vihette haza a közönségdíjat, ők kapták a legtöbb voksot az online szavazáson. Az idegsebész műtéti csapat Dr. Csókay András és Dr. Valálik István vezetése alatt az orvostudomány és a hit erejével hajtotta végre tavaly nyáron azt az orvosi csodát, mely kivívta az elismerést: 33 órás műtét során választottak szét egy hároméves, fejüknél összenőtt, bangladesi sziámi ikerpárt. A beavatkozást egyetlen idegsebész csoport sem vállalta rajtuk kívül. A műtétsorozat egyéb orvosi területeken folytatódik, hogy a gyerekek minél teljesebb életet élhessenek.

A második legtöbb szavazatot a felsőoktatási tehetséggondozásban és az értelmiségi elitképzésben hét évtizede élen járó OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) kapta. A hungarikumnak számító mozgalom jelentősége kétséget kizáróan vetekszik hasonló, nemzetközi programokéval. A harmadik helyet a klímaszorongásra válaszul életre hívott projekt, a 10 millió fa kezdeményezés szerezte meg.

Negyedik helyen a közösségi finanszírozás alapú MyFarm Harta található, ahol a vevők előre bérlik a termőterületet, ötödik helyen pedig a szlovákiai magyar fiatalság egyedi hangulatú találkozóhelye, a Gombaszögi Nyári Tábor végzett. Hatodik helyezett Virth Balázs lett, az úszóedző, aki világbajnoki aranyhoz segítette Kapás Boglárkát. A Másállapot(ot) a szülészetben mozgalom, amely az egészségügy egyik legfontosabb területén kíván fordulatot elérni a hetedik, a harminc éve karakteres filozófia mentén működő Tilos Rádió a nyolcadik helyet szerezte meg. Kilencedik lett a Soharóza kísérleti kórus, akik hétköznapi ügyeket és témákat énekelnek meg színházi divatbemutató formájában, tizedik pedig a Suhanj! Alapítvány, amely sérültek és egészségesek közös sportolási lehetőségét biztosítja.

Kurátori és támogatói díjak

Idén is vállalkoztak a lehetetlenre a Highlights of Hungary kurátorai: saját, 55 projektből álló listájukat leszűkítették arra az egy jelöltre, aki ebben az évben méltó a Kurátori díjra. A tíz főből plusz a Highlights-ot alapító Super Channelből álló csapat választása a PET Kupára esett, mely mozgalom célja, hogy megtisztítsa a Tiszát és árterét az árvizek idején érkező műanyag hulladéktól.

A Forbes különdíját a Veresi Paradicsom, a Marie Claire-ét a Másállapot(ot) a szülészetben, a Kreatívét pedig a Tilos Rádió vehette át. A Market Építő Zrt. különdíját Párdy Bence kapta.

A Brain Bar különdíját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kapta.

“Hiszünk benne, hogy az OTDK és a Brain Bar rokon kezdeményezések. Közös célunk a tehetséggondozás, a magyar fiatalok tudásának fejlesztése és érvényesülésük támogatása. A díj keretében felajánljuk, hogy segítjük az OTDK márka megújítását, formátumaik és kommunikációs csatornáik megerősítését a 21. századra”

– osztotta meg döntésének okait a jövőfesztivál.

A KPMG Különdíját Rakó Ágnes, a KPMG sokszínűségért felelős Partnere adta át a Van Helyed Alapítványnak. Az oktatást és az esélyegyenlőséget célzó Van Helyed Rendszer innovatív, komplex és szisztematikus metódusa az eredményre fókuszál és minőségi oktatással teremt értéket. Ez a módszertan jól illeszkedik a KPMG gondolkodásához, a KPMG értékeihez és elhivatottságához. A díjjal pro-bono szakértői tanácsadási munka is jár, amelyet tetszőleges szakterületen használhatnak fel majd a nyertesek.

A jelöltekről és díjazottakról a Highlights of Hungary honlapján lehet még többet megtudni.