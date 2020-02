“Elég spontán arcok vagyunk!” – Interjú a Kies zenekarral

A kecskeméti Kies zenekarnak minden esélye megvan arra, hogy az ő daluk legyen az év magyar slágere. A Dalban való szereplés viszont csupán a jéghegy csúcsa a csapat életében, hiszen hamarosan az A38 színpadán mutatják be legújabb lemezüket. Szűcs Ádámot (basszusgitár-vokál) és Kaldenekker Ferit (gitár) A Dalról, valamint jövőbeni terveikről kérdeztük.

Először is hadd gratuláljunk, amiért Az egyetlen c. dalotok továbbjutott A Dal második válogatóján! Hogyan jött ez a lehetőség, és mit vártok tőle?

Szűcs Ádám: Köszönjük! Ez a dal volt először teljesen kész a nagylemezről, mivel single-ként terveztük kihozni. Erre végül nem került sor, mert a tavaszi turné felemésztette minden energiánkat. Így aztán mikor meghirdették, hogy lehet jelentkezni a dalba, nem volt kérdés, hogy mit adunk be. Különösebb elvárásunk nincs, ez egy jó lehetőség, hogy olyan emberekhez is eljussunk, akikhez eddig nem tudtunk. Plusz rögtön kapunk is egy visszaigazolást, hogy egy ilyen mezőnyben hol állunk.

Nagyobb lett a felfordulás körülöttetek?

Kaldenekker Feri: A mostani időszak elég sűrű a banda életében. Megjelent a 3. nagylemezünk (Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék) készülünk a február 28-i lemezbemutatóra, turnézunk a Fatal Errorral és itt van ugye A Dal 2020. Pezseg az élet, nagyobb a felhajtás, de ez mind egymást erősíti. Nagyon szeretjük azt, amiben most vagyunk.

Milyen volt fellépni A Dal színpadán?

Sz. Á.: A közeg nagyon király, mind az előadók, mind a stáb lazán, de profin veszi az egészet. Ennek is köszönhető, hogy oldott hangulatban telnek a próbák és a forgatások is. Mikor elindultunk, volt bennünk egy kis félsz attól, hogy mi mennyire tudunk működni a tv-ben, de sok segítséget kaptunk ismerősöktől és a stábtól.

Annak, aki esetleg még nem ismerne benneteket, hogyan mutatnátok be magatokat?

Sz. Á.: Négyen vagyunk, kockás ingben és sapkában. Imádunk koncertezni, és nem bonyolítjuk túl a dolgokat. Viszont figyelni kell a szövegekre, mert ott van a kutya elásva!

Mit szeretnétek közvetíteni a közönség felé?

K. F.: Igyekszünk értéket közvetíteni a saját, laza, lendületes formánkban. A szövegek elég mélyek, az új lemezen pláne. Olyan dolgokat boncolgatunk, amik mindenki életében jelen vannak, és vívódnak vele az emberek, akár nap mint nap. A végkifejlet viszont pozitív és életigenlő.

Február 28-án az A38 hajón mutatjátok be a legújabb, harmadik lemezeteket. Hogyan változtatok zenekarként az első két lemez óta?



Sz. Á.: Ez a lemezünk kicsit sötétebb lett mint az eddigiek, viszont maradt a pozitív lecsengés. Szerintem az eddigi legletisztultabb anyagunk. Változtattunk a hangzásokon, lecsupaszítottunk mindent, viszont többet agyaltunk azon, hogy a dalok élőben milyen hatást keltenek. A hajón lehet majd dühösen üvölteni a szövegeket, de az fix, hogy mosollyal, felszabadultan fognak távozni az emberek.

Az egyetlen c. dal videoklipje Budapesten forgott, a lemezbemutató is a fővárosban lesz, de a zenekar kecskeméti. Melyik várost tekintitek a főhadiszállásnak?

SZ. Á.: Kecskemétet egyértelműen. Büszkék vagyunk a városunkra. Eléggé lokálpatrióták vagyunk, pedig Ferivel már évek óta itt élünk Budapesten, ezt a várost tekintjük otthonunknak. A próbatermünk Kerekegyházán van, ami egy Kecskemét közeli kisváros. Nem tervezzük elhagyni, mert a legjobb helyen fekszik az országban, legalábbis turné szempontból. Totál az ország közepe, emellett családias, nyugodt, inspiráló, és ez nekünk mindennél fontosabb.

A nagylemez és A Dal miatt elég erősen kezditek az évet. Mit terveztek még 2020-ra?

K.F.: Rengeteg koncertet, klippet. Szerencsére elég sokat fogunk jönni-menni idén. Most a legfontosabb, hogy ahol tudjuk, promotáljuk az új nagylemezünket. A többit pedig mindig a helyzetek szülik. Elég spontán arcok vagyunk!

