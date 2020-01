Megvannak a Highlights of Hungary idei jelöltjei

Megkerülhetetlenül zseniális magyar projektek indultak az elmúlt évben.

Magyarország értékteremtő közösségét hozza létre a Highlights of Hungary, melynek legfrissebb válogatására mától szavazhat a közönség. Közös platformon bizonyítják a jelöltek, hogy az inspiráló, kreatív hazai közegben jól megfér egymás mellett a hernádszentandrási biokertészet és a Wagner-napok, a Másállapotot a szülészetben mozgalom és Máté Bence természetfotós vagy épp a KOLORÁDÓ zenei fesztivál és a magyar bencések. Az 55 jelöltre 2020. február 10-ig lehet szavazni, a díjátadó gálát, amely közös ünnepe és elismerése a hazai értékeknek, február 21-én tartják.

Hetedik alkalommal szavazhat a közönség a Highlights of Hungary jelöltjeire

Kategóriák nélkül gyűjti hazánk leginspirálóbb történeteit a független kezdeményezés, mely sokatmondó felhívással buzdít részvételre idén: “Csatlakozz Magyarország értékteremtő közösségéhez!” A Highlights célja ugyanis, hogy rávilágítson az inspiráló ügyekre, felkeltse irántuk a kíváncsiságot és összehozza a szereplőket – kurátorokat, jelölteket, üzleti és médiapartnereket, közönséget –, ezáltal pedig kollaborációk induljanak el, a kezdeményezés közösségi, társadalmi hatása pedig tovább erősödjön. Remete Tibor, az alapító Super Channel kreatív ügynökség stratégiai vezetője úgy fogalmaz: a jelöltek minket körülvevő, szerethető történetek, melyekre mindannyian büszkék lehetünk.

Idén is rendkívül széles palettáról választhatjuk ki kedvenceinket: akad a listán a tiszai szemétszedést vagy éppen ételosztást népszerűsítő mozgalom, vidéki biogazdálkodás, színházi társulat, képzőművészeti vásár, építészeti stúdió, designer brand, hátrányos helyzetű fiatalok támogatására létrejött kezdeményezés, neurobiológus, grafikus és popzenekar is. Az egyedülálló gyűjtés hitelesen mutatja be Magyarország valódi arcát, egy platformra gyűjtve azokat a történeteket, teljesítményeket és üzeneteket, amelyekre érdemes odafigyelni.

A hagyományoknak megfelelően tíz főből álló kurátori csapat gyűjtötte a hazai sikereket

A kurátorok is a legkülönbözőbb területekről érkeztek, egy azonban közös bennük: az értékeket kutatják a mindennapokban, nyitottan, érzékenyen szemlélik a körülöttük létező világot, hazánk innovatív történéseit.

A kurátori csapat tagja volt már a korábbi években is a Design Terminált vezető és a Brain Bart alapító Böszörményi-Nagy Gergely, Liptay Gabriella közgazdász-szociológus, a KPMG marketing és kommunikációs igazgatója, Martinkó József építészet- és designkritikus, az Octogon magazin főszerkesztője, a Telep Galériát alapító Trellay Levente, illetve Varga Judit kétszeres Emmy-díj jelölt látványtervező, a PropClub vezetője. Hozzájuk csatlakozott ebben az évben Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, Mádai Vivien műsorvezető, Prieger Zsolt zenész, újságíró, az Anima Sound System frontembere, Szendrő Péter belsőépítész, a 81font alapítója és Törőcsik Franciska színművész. A Super Channel szintén öt jelölttel bővíti minden évben a listát.

A Highlights of Hungary értékteremtő platformjához olyan márkák csatlakoztak támogatóként mint a Coca-Cola Magyarország és a KPMG Magyarország

„Nagyon változatos az idei lista, szép számban szerepelnek rajta olyan értékteremtő projektek, amelyek céljai közösek a miénkkel. Mióta a Coca-Cola létezik – azaz több mint 130 éve – az egyenlő esélyek megteremtése az egyik legfőbb hitvallásunk. Örömmel láttuk, hogy több olyan jelölt is van, aki ugyanezen dolgozik. Napjainkban pedig egyre fontosabbá vált a környezetünk védelme; ez is egy olyan pont, ahol a szemléletünk több jelöltével összecseng. De leginkább azért álltunk idén is a Highlights mellé, mert ahogy a lista szereplői, úgy maga a kezdeményezés is értékteremtő” – mondta Szűcs Judit, a Coca-Cola Magyarország kommunikációs vezetője.

A KPMG immár harmadik éve jutalmazza különdíjjal a Highlights of Hungary egyik jelölt projektjét, amely a cég értékeihez és fókuszterületeihez hasonló témában elkötelezett, úgy mint oktatás, diverzitás, egészség és jóllét, fenntarthatóság vagy éppen az innováció.

Szavazni 2020. január 13. és február 10. között, a Highlights of Hungary honlapján lehet. A közönségdíjat, a különdíjakat és a kurátorok elismerését február 21-én, a Katona József Színházban megrendezendő záróeseményen adják majd át.