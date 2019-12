Bemutatkozik a Budapest Bank gyakornoki programja

A Budapest Bank több mint 200 fős gyakornoki programját kezdettől fogva a benne résztvevők építik, az irányítás pedig a négyfős HR-csapat kezében összpontosul. Közülük ketten, Bakos Dóri a külső, és Maradi Geri a belső employer brandingért felelnek, így változatos teendőikről, valamint a programban átélt tapasztalataikról is faggattuk őket.

Hogyan kerültetek épp a Budapest Bank gyakornoki programjába?

Geri: Én áprilisban kezdtem itt dolgozni, mert szerettem volna olyan munkatapasztalatot szerezni, amelyet később büszkén írhatok be a CV-mbe. Kommunikáció és média alapszakon tanulok a BGE-n, a munkám a belső employer branding irányításával kapcsolódik a tanulmányaimhoz. Az egyik ismerősöm javasolta, hogy a Zynternen keressek gyakornoki helyet, és ott találtam meg a Budapest Bank álláshirdetését. Már maga a felhívás is szimpatikus volt, mert nagyon közvetlenül volt megfogalmazva, hogy mi is lenne itt a feladatom, illetve hogy milyen embereket várnak.

Dóri: Én tavaly október óta dolgozom a banknál, és ez az első munkahelyem. A Corvinus kereskedelem és marketing alapképzése végén kötelező szakmai gyakorlati helyet kellett keresnem, és szintén a Zynternen találtam meg a Budapest Bank hirdetését. Azt is megtudtam, hogy a vállalat már háromszor nyerte el a Zynternship Awards legvonzóbb gyakornoki munkahelyének járó elismerést, így hát jelentkeztem, majd csatlakoztam a bank csapatához. Azóta mesterszakon tanulok, és szeretnék tanulmányaim mellett minél tovább itt maradni, mert nagyon megtetszett az itteni munka.

Hogy emlékeztek vissza az első napokra?

Dóri: Az elején izgultam, de mindenki nagyon kedves és segítőkész volt a betanulási folyamatokban. Kicsit tartottam attól, hogy rendkívül szigorú szabályok és keretek lesznek. Persze ki vannak jelölve a feladatok, de oldott és barátságos környezetben van lehetőségünk a munkánkat végezni.

Geri: Mivel engem gyakornokok interjúztattak, már az első találkozás is pozitív élmény volt, de a későbbiekben is megkaptam ezt a nagyon közvetlen és kedves odafigyelést. Tényleg mindenben segítettek, és egy pillanatig sem éreztem magam elveszettnek.

Hogy épül fel a Budapest Bank gyakornoki programja?

Dóri: A HR-csapat másik két tagja, a generalista gyakornokok kezelik az itt dolgozó gyakornokok életútját. Emellett van egy gyakornoki onboarding programunk – ennek Geri a fő összefogója – és ezen keresztül segítjük őket szakmai tréningekkel, sőt, arra is lehetőséget biztosítunk, hogy több gyakornoki pozícióban is kipróbálják magukat. Ezt egyébként gyakran ki is szokták használni, mert így nagyobb rálátást kaphatnak az egész bank működésére. Fontos, hogy nem kötünk rövid távú szerződéseket, így minimum fél évig, de legtöbbször egy évig, vagy akár még tovább is számítunk a gyakornokok segítségére. Alapvetően arra törekszünk, hogy aki itt kezd el dolgozni, azt továbbra is foglalkoztassuk, ezért tavaly elég sok, összesen 65 gyakornokot vettünk át főállásba.

Mennyire vesztek részt gyakornokként a munkaterületetek mindennapjaiban?

Dóri: Nagy szerencsénk van, mert teljes értékű dolgozónak számítunk. Ha például jelezzük a vezetőnknek, hogy érdekel minket egy projekt, akkor elmehetünk vele a meetingekre, tehát elég nagy betekintést nyerhetünk sok mindenbe.

Geri: Én például egy hónappal ezelőtt meg is kértem a vezetőnket, hogy engedjen részt venni az Ügyfélélmény csapat megbeszélésein. A Budapest Bank stratégiai fókuszként kezeli az ügyfél-elégedettség növelését, valamint az ügyfélközpontú vállalati kultúra kiépítését, és ezzel egy külön csapat foglalkozik. Mióta részt veszek a megbeszéléseken, én is beleláthatok a team működésébe és abba, hogyan haladnak előre a különböző projektek.

Milyen jellegű szakmai tréningeken vehetnek részt a gyakornokok?

Geri: Az első időszakban olyan kötelező tréningeken veszünk részt, amelyeken a Budapest Bankról és működéséről tanulunk. Ez azért nagyon jó, mert nem dobnak be minket a mély vízbe úgy, hogy fogalmunk sincs semmiről. Ezeken túl pedig olyan alapvető képzéseket szervezünk, mint például az Excel-tréning, de volt már időgazdálkodás- vagy SQR-tréningünk is.

Közösségi programokra is számíthatnak a Budapest Bank leendő gyakornokai?

Geri: Igen. Ezért működik a Gyakornoki Összefogás csapata, amelyben nyolcan vagyunk, és az a feladatunk, hogy nagyjából havi szinten különböző programokat szervezzünk. Legutoljára például lézerharcolni voltunk. De korábban például közös bográcsozást szerveztünk, elmentünk együtt kenutúrára, de olyan is van, hogy csak összeülünk munka után társasozni egyet.

A válaszaitokból érződik, hogy nagyon szerettek itt dolgozni, de összességében miért ajánlanátok a hallgatóknak a Budapest Bank gyakornoki programját?

Geri: Egyrészt, ha valaki jelentkezik hozzánk, tényleg önálló feladatai lesznek, és nem kávét főzni meg fénymásolni fog. Másrészt a Budapest Banknál nagyon figyelnek arra, hogy az egyetemi teendőinkkel is tudjunk haladni, és a munka ne menjen a tanulás rovására.

Dóri: Emellett, ha valaki szeretne egy jó közösségbe kerülni, valódi szakmai projekteken dolgozni, és belelátni a bank világába, ami egyébként nem csak pénzügyből meg számvitelből, hanem ezerféle más területből, például kommunikációs vagy marketing osztályból is áll, akkor mi szeretettel várjuk!

Érdekel a Budapest Bank Gyakornoki Programja? Látogass el a BB gyakornokai által kezelt Hellobb.hu weboldalra, ahol az álláshirdetések mellett megismerheted a gyakornokok mindennapjait!