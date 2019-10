Mi vár a jövő joghallgatóira?

Valószínűleg rendkívül magas azon joghallgatók százalékos aránya, akik eddigi egyetemi éveik során legalább már egyszer elgondolkodtak azon, hogy milyen konkrét munkaerőpiaci tényezőkkel és elvárásokkal kerülnek majd szembe a szak elvégzését követően. Ám ezen belül feltételezhetően már sokkal kevesebben vannak azok, akik egyúttal bárminemű kézzelfogható rálátás birtokába is kerültek.

A Wolters Kluwer annak szentelte 2019-es A jövő jogásza elnevezésű kutatását, hogy tíz európai ország, valamint az Egyesült Államok ügyvédi irodáinál, vállalati jogi osztályain és üzleti tanácsadó vállalkozásainál dolgozó hétszáz jogász szakember válaszai alapján azt vizsgálja, egyes faktorok miként befolyásolják a jövő jogi gyakorlatát, továbbá hogyan lehet felkészülni mindezek kezelésére.

Az egyre összetettebb információk, az ügyfelek növekvő igényei, a gazdasági hatások, a változó demográfia és a technológia fejlődése olyan mértékű változásokat generálnak a jogi szektorban, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A kutatás eredményei egyértelműen kimutatták, hogy ma már nem kérdés: a széleskörű átalakulás motorja a digitalizáció és annak egyre növekvő kínálata. A jogi szakemberek gyakrabban használják az elérhető technológiákat, amelyekkel jobb eredményeket érnek el, és melyek az adatelemzés, a tudásbázisok, a nagyobb hatékonyság és produktivitás segítségével mind nagyobb és nagyobb hozzáadott értéket kínálnak. Mindezek ismeretét természetesen a jogi munkáltatók is egyre inkább elvárják leendő alkalmazottaiktól.

A Wolters Kluwer a vizsgálat válaszadóit alapvetően három csoportba sorolta annak függvényében, hogy milyen mértékben állnak készen a fent részletezett, küszöbön álló „technikai forradalomra”. Ezek alapján élenjárókat, átalakulókat és lemaradókat különböztetett meg.

Az első csoportba azok tartoznak, akik már ma is hatékonyan használják a technológiát és további befektetéseket terveznek annak új fajtáiba is. Az átalakulók már valamilyen kisebb mértékben alkalmazzák a technológiát, és további ilyen irányú befektetéseket terveznek, míg a lemaradók egyáltalán nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, és a jövőben sem tervezik azt. Mindemellett ezen klasszifikáción átszűrődik egyfajta generációs eltolódás is a fejlődéshez való hozzáállás tekintetében.

