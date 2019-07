Zorro karaktere ihlette a készülő magyar képregényt

Bár az inspirációt a mára klasszikussá vált Disney-sorozatból merítik, korábban sosem látott eredettörténettel és kalandokkal saját Zorro-mítoszt épít egy magyar képregényes csapat. Egy kisebb amerikai kiadón kívül jelenleg csak ők készítenek Zorro-képregényt, Magyarországon pedig ők az elsők, akik egy nemzetközileg ismert hős licenc jogait megszerezték saját gyártású képregény kiadáshoz.

„A Zorro-mitológia elengedhetetlen figurái közé tartozik Diego apja, Garcia őrmester és Bernardo, a néma szolga karaktere. Amikor elkezdtem tervezni a saját Zorro-változatunkat, a legtöbb inspirációt a Disney 1957-es kultikussá vált tv-sorozatából merítettem, ami valószínűleg itthon is a legismertebb feldolgozása a Róka kalandjainak. Azt is tudtam, hogy nem akarom ugyanazt elmesélni, amit korábban már megtettek, ezért a karaktereken is változtattam némiképp. Így lett Garcia Diegoval egykorú, a néma Bernardo egy szószátyár, szoknyavadász fickó, Don Alejandro pedig egy kimért, szigorú férfi” – meséli a sorozat írója és kiadója, Tálosi András.

A magyar gyártású Zorro-sorozat a kezdetektől meséli el a hős történetét. Az első szám már elkészült, a tervek szerint 3 havonta jönnek majd ki az új részek, és a nemzetközi piacra lépés a cél. A világon ugyanis eddig csupán néhány Zorro-sorozatot adtak ki. Amerikában az ötvenes években jelent meg egy képregény, amit a magyar származású Alex Toth rajzolt, és a Disney adott ki a saját filmsorozatához. Ez akkoriban az olaszoknál és a franciáknál is megjelent, majd az utóbbiak saját gyártású sorozatot készítettek. A kilencvenes évek elején a Marvel jött ki egy rövid életű képregénysorozattal, amit aztán a 2000-es években a Dynamite Kiadó követett. Jelenleg egy kis amerikai kiadó és a magyar csapat dolgozik a karakterrel.

„Amikor elterveztem, hogy Zorro-képregényt készítenénk, a jogtulajdonosnak elküldtük az igényünket azzal, hogy szeretnénk kifejezetten a magyar piacra szánt saját gyártású sorozatot indítani. Továbbítanunk kellett a széria szinopszisát, a korábbi munkáink portfólióját és látványterveket. Szerencsére engedélyezték a kiadást, ám a folyamat során végig konzultálnunk kell velük, lényegében mindenhez a beleegyezésük kell. Szerencsére tetszett nekik az alapanyagunk, így eddig csupán néhány formai megjegyzésük és kérésük volt” – emeli ki András. A magyar Zorro-képregényt 3 fős csapat készíti. A történet András írja, a rajzokat Vári Tamás alkotja, a színekért Vadas Máté felel. Természetesen a főhős jól ismert ruhája és a Z betű a mindenki által ismert Zorro-történeteket idézi, de ebben a sorozatban a maszkos jótevő eddig még sosem látott kalandokba kerül.