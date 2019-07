Botrány a jégkrémek körül, avagy ezért zárják le az amerikai szupermarketek hűtőit

Emlékszel még az Ice Bucket Challenge-re? A kihíváshoz az egész világról csatlakoztak, és hónapokig beszédtémát adott az embereknek. Most újabb kihívástól tartanak Amerikában, és nem véletlenül használjuk a “tartanak” szót. Ebből az ügyből ugyanis botrány lenne, ezért óvintézkedésre kényszerültek a szupermarketek.



Nemrég felkerült a webre egy videó, amelyben egy fiatal lány kivesz a hűtőből egy dobozos jégkrémet, leveszi a tetejét, és belenyal. Mindezek után pedig szépen visszateszi a hűtő polcára, mintha mi sem történt volna. A dolog nagyon felzaklatta az embereket, ezért nem csoda, hogy tucatnyi szupermarket hűtőszekrénye elzárásra ítéltetett. Tavaly egy tisztítószereket nyaldosó kihívás miatt hasonló intézkedésre volt szükség, de akkor állítólag csak úgy tettek, mintha megkóstolnák a gyakran veszélyes, maró hatású anyagokat.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019