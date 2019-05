Így változott az érettségi hazánkban a történelem során

Az elmúlt napokban több, mint 111 000 magyarországi diák esett át a három kötelező érettségi tantárgy írásbeli részén. Az embert próbáló számonkérés alkalmából úgy gondoltuk, megvizsgáljuk milyen főbb változások érték eddig a középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgafolyamot kis hazánkban.

Érettségi vizsgát (korabeli nevén maturát) először 1788-ban Poroszországban rendeztek abból a célból, hogy segítségével korlátozzák a felsőoktatásba felveendő tanulók létszámát. Magyarországon a megmérettetést Karl von Geringer, polgári ügyekért felelős kormánybiztos vezette be a szabadságharc utáni centralizáció során, 1851-ben. Kezdetben azonban csak a fiúk számára volt elérhető a felsőoktatási felvételihez szükséges érettségi, így a továbbtanulni kívánó lányok lehetőségei jelentősen leszűkültek. 1895-ben ez a fajta korlátozás enyhülni kezdett, mivel egy speciális magánérettségi keretein belül már a női nem képviselői is levizsgázhattak a fiúgimnáziumokban, így akár a bölcsész vagy az orvosi pálya is elérhetővé vált számukra.

A vizsgarendszert érintő változások a 20. században jellemzően csak rövid életűek voltak: 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltása idején egy időre teljesen eltörölték a hazai érettségit; 1974-ben az ötfokozatú osztályozási skálát felváltotta egy három fokozatú „dicsérettel megfelelt”, „megfelelt”, „nem felelt meg” minősítés; 1978-ban pedig a történelem számonkérést szüntették meg 1 évre.

Az elmúlt időszak legjelentősebb, ma is érvényben lévő változása 2005-ben, a kétszintű érettségi-rendszer bevezetésével lépett életbe. Erre a módosításra a felsőoktatási felvételi eljárás igazságosabbá tétele miatt volt szükség. Ettől kezdve ugyanis megszűnt az egyetemek és főiskolák saját vizsgája, így a jelentkezésben ezentúl a diákok érettségin elért eredményei számítanak. Az egyes tantárgyakból közép-, illetve emelt szintű megpróbáltatáson is részt lehet venni, valamint a nehezített vizsgáért, a nyelvtudásért, illetve különböző versenyeredményekért többletpontok is szerezhetők. A reform óta pedig évről évre több, idén összesen 175 tantárgyból lehet vizsgázni az érettségi időszakokban.