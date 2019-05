5 tipp, ami segíthet túlélni a vizsgaidőszakot

Hamarosan beköszönt a tavaszi vizsgaidőszak, ami minden évben kész rémálom: a napok egyre melegebbek, és a szerencsésebbek a szezon első bulijaiban töltik az idejüket; ráadásul a tavaszi fáradtság is a tetőfokára hág, te meg be vagy zárva a szobádba a jegyzeteiddel…

Tippjeinkkel most igyekszünk megkönnyíteni számodra ezt az időszakot, hogy minden negatív tényező ellenére mégis sikeresen zárhasd a félévet.

#1 Oszd be az időd!

Tűzz ki minden napra egy reális célt a tanulásban, és kövesd is a tervet! Ebben számos applikáció is a segítségedre lehet, melyekkel könnyen rendszerezheted a feladataid.

#2 Aludj minden éjjel legalább 7-8 órát!

Hidd el, ha kipihent vagy, sokkal koncentráltabb leszel, javul a teljesítőképességed, így eredményesebben zárhatod majd a félévet.

#3 A vizsgák előtti estéken már ne tanulj!

Ehelyett inkább csinálj olyan dolgokat, amelyek elterelik a figyelmed, majd feküdj le korán, nehogy lekésd a vizsgát, amire napokon át készültél.

#4 Rendszeresen tarts szünetet!

Óránként 10 perc, naponta 1-2 óra, hetente pedig 1-2 nap szünet segít a feltöltődésben, pihenés után pedig újult erővel vetheted bele magad a tanulnivalóba.

#5 Töltsd hasznosan a szabadidőd!

Hogy ne legyen lelkiismeret-furdalásod, töltsd hasznosan a pihenés idejét is: sportolj, légy minél több időt a szabadban, a pihenőnapokat pedig akár pénzkeresésre is fordíthatod.