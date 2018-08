Nyárzárás vidéken – Három nagyváros, kilenc program

Van élet a fővárosi forgatagtól távol is: augusztusban országszerte bőséges programkínálatból lehet válogatni. Három vidéki nagyvárost ajánlunk, ha néhány napra magad mögött hagynád a budapesti pörgést!

Szeged

A Tisza-parti megyeszékhelyben minden megvan, ami egy klassz hosszú hétvégéhez kellhet, ráadásul augusztusban még az átlagosnál is több programmal várja a látogatókat. Ha arra jársz, ne hagyd ki a Móra Ferenc Múzeum lenyűgöző, Évmilliók urai – Élethű dinók Amerikából c. nagyszabású kiállítását (egészen 2019. januárjáig elérhető), amelyen egyebek mellett eredeti dinoszaurusz fosszíliák és hangot adó, mozgó dinórobotok között ismerkedhetsz meg az őshüllők különleges világával.

Augusztus 22-26. között akár az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napokon is bulizhatsz, amit Szeged összehasonlíthatatlan hangulata és fiatal-központú szemlélete tesz igazán egyedivé. Ugyan napjaink legnépszerűbb világsztárjai nem szerepelnek a repertoárban, azért lesz jó pár koncert, amit kár lenne kihagyni: fellép a Pet Shop Boys, Sean Paul Jess Glynne és a hazai zenei élet nagyágyúi között Ákos, a Halott Pénz, a PASO és a Wellhello is. Hódolnál kicsit a gasztronómia iránti szenvedélyednek is? Augusztus 17-20. között az államalapítás megünneplésével együtt a RakpartFeszten kóstolgathatod a legjobb kézműves söröket, miközben BBQ finomságok illata tölti meg a levegőt.

Debrecen

Hazánk harmadik legnagyobb területű városát elsősorban híres virágkarneválja miatt tűztük augusztusi bakancslistánkra. A karneváli hét már augusztus 14-én kezdetét veszi, míg az esemény fénypontja, azaz a virágokkal díszített csodaszép kocsik felvonulása augusztus 20-án lesz. Ha szívesen megnéznéd, ahogyan 670 000 holland dália új életre kel, ott a helyed, de arra az esetre is van ötletünk, ha inkább a forró nyári hőmérséklettől óvott helyen töltenéd az időd.

Debrecen számos kulturális programja között a MODEM Impressziók. Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól Warholig c. tárlatát ajánljuk figyelmedbe, ahol a mintegy 10 milliárd forintra biztosított különleges gyűjtemény kivételes festményeit tekintheted meg szeptember 23-ig. A hosszú hétvégére keresel programot? Nézz ki a Nagyerdei Szabadtéri Színpad környékére, ahol habzó cseh sörökkel olthatod a szomjad augusztus 20-án 23.00 óráig.

Pécs

A dél-dunántúli város időről időre felhívja magára a figyelmünket kulturális programjaival, amelyek közül elsőként a szeptember 30-ig elérhető Puszták Aranya c. kiállítást szemeltük ki. Az 1799-ben előkerült avarkori aranytárgyak galvanoplasztikai másolataiból álló tárlat szeptember végéig érhető el. Augusztus 20-án ingyenesen látogatható Magyarország egyik legimpozánsabb temploma, a négytornyú püspöki székesegyház, amelynek kilátójából csodás panoráma tárul eléd.

Megéri ellátogatni a környékbeli Bőköz Fesztiválra (összművészeti rendezvény augusztus 24-26. között) is, ahol többek között a több évtizedes pécsi animáció és rajzfilmgyártás történetével ismerkedhetsz meg, ám ha a Dráva partjára vágysz, a különleges Hídkoncertet ajánljuk!