Leszámolunk a babonákkal! – Miért félünk a péntek 13-tól?

A 13-as számtól való félelem egészen az ókorra vezethető vissza, és mind a mai napig hajlamosak vagyunk nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Még jobban tartunk a tizenharmadikától, ha ráadásul péntekre esik. A szám és a nap baljós kombinációja vallási és történelmi okokkal egyaránt magyarázható. Most péntek viszont a Pöttyös jóvoltából akár még a szerencsenapunk is lehet.

Az úgynevezett triszkaidekafóbia, vagyis a tizenhármas számtól való félelem nem új keletű jelenség, már az ókorban is ismerték, több kultúrában és vallásban is megjelenik. Egyes kultúrákban a tizenkettőt a tökéletesség jelképének tekintették, így a tizenhárom ennek a megborulását jelentette. Az egyik legfontosabb bibliai jelenetben, a Jézus elfogatását megelőző utolsó vacsorán is tizenhárman ültek az asztalnál, köztük az áruló Júdás. A pénteki naptól való félelem is visszavezethető vallási alapokra, hiszen Jézus Krisztus keresztre feszítése ezen a napon történt, de éppúgy történelmi okai is lehetnek.

A templomosok elleni koncepciós pereiről ismert IV. Fülöp francia király 1307. október 13-án, pénteken több száz lovagot tartóztatott le eretnekség vádjával. Sokféle oka lehet tehát, hogy miért is félünk ettől a naptól, de néhány országban, például Amerikában, ez a rettegés olyan mértéket öltött, hogy gyakran a 12 után a 14. emelet, vagy utca következik, több repülőgépen pedig nincs 13-as ülés vagy sor.

Van azonban tudományos megközelítése is a jelenségnek. 1960-ban a Science magazin közölt egy tanulmányt arról, hogy a népességnövekedés 2026. november 13-án elér egy kritikus pontot, amely elhozza majd a végítéletet. Ez a nap szintén péntekre esik. Ha pedig a jövendölés mégsem valósulna meg, a NASA szerint 2029. április 13-án, pénteken majd egy meteor hozza el az utolsó órát.

A sokféle eredet és magyarázat ellenére azonban nem mindenhol tartanak a péntek 13-tól. A kelet-ázsiai országokban például ez a nap és a 13-as szám sem bír semmilyen baljós előjellel, helyette a 4-es szám az, amitől tartanak, Olaszországban pedig a péntek 17-től félnek, ami a római számokkal magyarázható.

Az elmúlt évtizedekben sokan próbáltak kitörni ebből a babonából, már csak azért is, mert a péntek 13 nem is annyira ritka, mint gondolnánk, maximum 14 hónap telhet el úgy, hogy egyszer se forduljon elő. 2018-ban sem menekülhetünk előle, a közelgő július 13-a ezúttal péntekre esik majd. Az ilyen napok előtt sokan határozzák el, hogy nem engednek a félelemnek, és inkább szerencsés napnak tekintik.

