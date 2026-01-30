9 fantastičnih skandinavskih programov v Budimpešti, ki vam bodo podarili nordijsko vzdušje

Za zimsko sprostitev smo za vas zbrali prijetne skandinavske programe prestolnice. Če vreme spominja na skandinavske države, je čas, da se s prijetnimi programi potopite v nordijski način življenja.

Novo leto, nova ljubezen – danski film na Cirko-Gejzír (večkrat)

Silvestrovo je. Stara skupina prijateljev se zbere, kot že tolikokrat prej, da bi skupaj preživeli večer, prežet s tradicijami. Tokrat pa eden od njih, Martin, manjka – pred leti je umrl v tragični nesreči. Na praznovanju Nomi, Martinova nekdanja punca, skupini predstavi svojega novega partnerja Finna. Vendar Finn težko najde svoje mesto in njegovo vedenje ni ravno taktno. Ta večer jim bo za vedno ostal v spominu in morda pomeni tudi nov začetek v življenju vseh. Film v režiji Paprike Steen bo na Cirko-Gejzír večkrat predvajan v izvirnem jeziku z madžarskimi podnapisi.

ilustracija – pixabay.comTedni semle v pekarni Läget

Semla, priljubljena sladica v skandinavskih državah, je pravzaprav sladka žemljica, začinjena s kardamomom, ki jo pripravljajo v različnih oblikah. Sezona sladic v severni Evropi, ki je tradicionalno povezana s postnim časom, traja od božiča do pustnega torka: ni nordijske osebe, ki si ne bi želela za zaključek dneva privoščiti semle, prelite s stepeno smetano in kave. Da bi privoščili prigrizek te dobrote, se nam ni treba takoj odpraviti na sever, saj pekarna Läget na ulici Bajcsy-Zsilinszky ut že z odprtimi rokami sprejema ljubitelje semle na pokušino. Glede na veliko zanimanje se splača poskrbeti in sladico naročiti vnaprej na info@laget.hu.

Skandinavski knjižni klub // Nacionalna knjižnica tujih jezikov (28. januar, 25. februar 2026)

Tradicija, da se v okviru Skandinavskega knjižnega kluba enkrat mesečno odpravimo na literarno potovanje po nordijski deželi, se bo nadaljevala tudi v letu 2026. 28. januarja bo na dogodku predstavljen norveški avtor Roy Jacobsen in njegovo delo Nevidni. Program bo še naprej gostila Nacionalna knjižnica tujih jezikov, po januarskem dogodku pa se bo dogodek vsako zadnjo sredo v mesecu vrnil med stene čitalnice.

Kinematska zvočna kopel Aurora // Gibalni studio Joga park (31. januar 2026)

31. januarja vas Gibalni studio Joga park vabi na poseben dogodek, kjer se lahko podate na potovanje ob spremljavi zvokov v kraljestvo severnega sija. Na ta poseben večer, udobno zleknjeni na vzmetnico, lahko doživite, kako je, ko hrup zunanjega sveta utihne, čas se upočasni in mehke vibracije pojočih skled in ročnih plošč oživijo severni sij, polarni sij, v popolni 360-stopinjski vizualni izkušnji.

Világjáró – Danska in Grenlandija // Skupnostni dom Csillaghegyi (18. februar 2026)

18. februarja se lahko v vznemirljivi brezplačni predstavi seznanite z vikinško kulturo, čudovitimi gradovi, očarljivimi hišami, vetrovnimi sipinami ter veselimi, prijaznimi Danci in Inuiti. O najstarejšem kraljestvu na svetu, Danski, in Grenlandiji, ki velja za največji otok na Zemlji, bomo razpravljali na naslednji predstavi Világjáró, kjer bo o svojih izkušnjah govoril dr. Zoltán Kovács, projicirane fotografije Ilone Kamuti pa vam bodo ponudile vpogled v severni način življenja.

Finski filmski dnevi // Toldi Cinema (18.–22. februar 2026)

15. Finski filmski dnevi, največji filmski festival finskih filmov v prestolnici, bodo potekali med 18. in 22. februarjem. Dogodek bo gostil Toldi Cinema, na repertoarju pa bo 8 celovečernih filmov, 4 dokumentarne filme in 3 zbirke kratkih filmov, srečanja z občinstvom, panelna razprava in skupna razstava za ljubitelje skandinavskih filmov.

Severni sij – Ensemble Correspondances // Müpa (20. februar 2026)

20. februarja bo ansambel stare glasbe Ensemble Correspondances v Budimpešto prinesel redko slišane zaklade skandinavskega baroka. Ohranjena dela iz zbirke Gustava Dübena – skladbe Tunderja, Albricija, Johanna Christopha Bacha, Kriegerja in drugih mojstrov – prikazujejo vznemirljiv, raznolik glasbeni svet, v katerem se v mestu Stockholm srečujejo mednarodni vplivi. Solistka koncerta bo mezzosopranistka Lucile Richardot, ki je prejela prestižno nagrado Victoires de la Musique Classique za operno pevko leta.

Jon Fosse: Jutro in večer // Gledališče Szkéné (25. februar 2026)

25. februarja bo zgodba romana Jona Fosseja Jutro in večer stopila iz okvirjev in zaživela na odru gledališča Szkéné. Po 85-minutni predstavi bo sledilo srečanje z občinstvom, z igralci in režiserjem predstave pa se bo pogovarjala Adrienne Szöllősi, profesorica na oddelku za skandinavistiko na ELTE.

Skandinavsko besedilo: Islandija // ISON (4. marec 2026)

Dva prevajalca bosta neodvisno prevedla isto besedilo, ki še ni bilo objavljeno v madžarščini, da bi ugotovila, kako in v kolikšni meri se različici razlikujeta. Seveda, če se sploh razlikujeta. Predstava Babilon na ISON-u 4. marca bo predstavila Islandijo in besedilo islandske avtorice Sigríður Hagalín Björnsdóttir, ki še ni bilo objavljeno v madžarščini, s katerim se lahko seznanimo v prevodu Benceja Patata in Kate Veress.