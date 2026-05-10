Fascinantna zgodovina in skriti zakladi 130 let starega Velikega bulvarja

Brez Velikega bulvarja si danes ne moremo predstavljati Budimpešte. Vsak dan se peljemo mimo njegovih znanih stavb in restavracij, zato v mestnem vrvežu sploh ne izstopajo – če pa si legendarni odsek, ki letos praznuje 130 let, ogledamo podrobneje, lahko odkrijemo neverjetne zanimivosti. V našem članku se bomo postopno ustavili in raziskali zgodovino glavne arterije prestolnice in njenih ikoničnih stavb.

Dunaj in Benetke na oblikovalski mizi

Preden se poglobimo v skrivnosti njegovih najzanimivejših stavb, si poglejmo, kako se je rodil Veliki bulvar, kot ga poznamo danes. Tako kot podzemna železnica in Andrássyjeva avenija je bil tudi bulvar ustvarjen po združitvi Pešte, Bude in Óbude leta 1873, saj je bilo treba najti rešitve v prometnem smislu za rast prestolnice.

Različne ceste, značilne za peštansko stran, so bile zaradi ozkih ulic in pomanjkanja povezav precej težke za navigacijo. Takrat se je porodila ideja o razvoju območja, ki je bilo takrat močvirno – da bi bilo pripravljeno na praznovanje tisočletja.

Vendar pa ni trajalo dolgo, da bi bulvar, zasnovan po vzoru Dunaja, lahko vozil po vodi namesto po tramvajih, saj si je inženir Ferenc Reitter zamislil ploven kanal za območje, čez katerega bi zgradili mostove in vodo regulirali z zapornicami. Na koncu je bila le ena ovira, ki je dobesedno blokirala načrt: ni bilo dovolj denarja za njegovo gradnjo.

Tako je bil dokončan novi budimpeštanski bulvar, ki je bil končno odprt 31. avgusta 1896, leto kasneje pa je po njem med trgom Nyugati in ulico Király lahko vozil prvi tramvaj. Po njem od leta 1948 vozita najprometnejši tramvajski par v Evropi, tramvaja 4 in 6, ki dnevno prepeljeta več sto tisoč potnikov.

Več delov Velikega bulvarja je poimenovanih po delih mesta, ki jih obsegajo, in to ne velja za Ferencov bulvar, ki seka Ferencváros. Odsek, nekoč imenovan Malomova ulica, so prvotno zaznamovale klasicistične hiše in tovarne, ki so se tukaj nahajale, nato pa so jih počasi nadomestile stanovanjske stavbe, značilne še danes.

Žal so se stavbe po drugi svetovni vojni in revoluciji leta 1956 močno poslabšale in jih od takrat nismo več videli v prvotni obliki.

Ko zavijete s Ferencovega bulvarja, raziščite ozke ulice, ki se odpirajo od tu, kjer boste našli številne skrite zaklade. Imena Ráday, Lónyay, Tompa in Tűzoltó utca bodo na primer zagotovo nekaj povedala vsakomur, ki je v Budimpešti poskusil dober obrok, obiskati pa morate tudi Trafó, zbirališče sodobnih umetnikov.

Objem palač in restavracij: Józsefov bulvar

Józsefov bulvar je najdaljši del Velikega bulvarja, zato si lahko na poti tja ogledate številne znamenitosti. Če se s tramvajem peljete proti trgu Széll Kálmán, boste na levi strani našli veličastno okrožje palač, ki ga je vredno raziskati tako, da izstopite na trgu Harminckettesek ali na trgu Rákóczi.

Ta del 8. okrožja ne more zanikati, da je bil organiziran okoli Narodnega muzeja: po 15. marcu 1848 je območje okoli zgodovinskega najdišča postalo priljubljena četrt za aristokrate, čudovite palače pa so rasle kot gobe po dežju.

Otroški dom enega od naših dolgoletnih pisateljev iz Józsefvárosa, Ferenca Molnárja, se nahaja tudi nasproti nedavno zgrajenega Corvinovega bulvarja in kina na Velikem bulvarju. Čeprav ga je na prvi pogled ob vrvežu trgovin, skritih na številki 83, morda težko opaziti, spominska plošča posveča tudi avtorju romana Dečki na ulici Pál.

Naprej na trgu Blaha Lujza, v nedavno prenovljeni, čudoviti neoklasični stavbi veleblagovnice Corvin, odprti leta 1926, se nahaja mednarodno priznani restavracijski center Time Out Market.

Prizorišče legendarnih tekmecev: Bulevar Erzsébet

Bulevar Erzsébet je znan po pubih, ki se nahajajo drug na drugem, a dragulj tega predela je kavarna New York, ki je znana po svojih vedno vijugastih vrstah. Verjetno nam ni treba podrobno razlagati, koliko naših umetnikov je obiskalo ta čudoviti kraj kot sodelavci Nyugata – zgodovina nekdanjega hotela, v katerem danes domuje županova vlada okrožja, je veliko bolj zapletena.

Hotel Meteor, ki je deloval med letoma 1908 in 1920, je veljal za neposrednega konkurenta hotela New York, zato ni čudno, da je bil ekscentričnemu Endreju Adyju veliko bolj všeč kot palača nasproti, in celo Krúdy je nekaj časa živel tukaj. In kjerkoli sta se ta dva avtorja pojavila, nihče ni ostal na suhem: Zsigmond Móricz je kasneje z grozo pisal o zabavi, ki jo je doživel v hotelu.

Da pa zgodbo zaključimo na pozitivni noti, naj omenimo, da je Meteor sicer veljal za sodobnejšega od svojega tekmeca, saj je bila tukaj že na voljo najnovejša tehnologija tistega časa, sesalnik.

Prvi pogled na mesto: Teréz körút

Ko zapustite enega najbolj edinstvenih, pravilnih osmerokotnih trgov Budimpešte, Oktogon, se boste kmalu znašli na železniški postaji Nyugati, kjer je prva železniška proga v državi, kjer mnogi popotniki prvič okusijo prestolnico.

Vendar pa si je vredno ogledati ne le vrvež mesta, temveč tudi stavbo, saj sta najstarejšo glavno postajo v državi zasnovala Seyrig Theofil, ki je delal za skupino Eiffel, in Avstrijec August W. De Serres. Mimogrede, tu se nahaja tudi najvišja točka bulvarja, ki se dviga 106,09 metra nad morsko gladino.

Če vas zanima, zakaj so imena naših železniških postaj glede na strani sveta v neposrednem nasprotju z njihovo lokacijo, vam bomo zdaj razkrili resnico: imena niso temeljila na lokaciji železniških postaj, temveč na smeri vlakov, ki so odhajali z njih. Seveda so se smeri vlakov od takrat spremenile, zato danes imena res nimajo veliko podlage.

130 let v službi gledališča: Bulevar Szent István

Kulturno središče bulvarja Szent István je nedvomno Vígszínház. Tudi prvo madžarsko zasebno gledališče letos praznuje 130. rojstni dan, saj je bilo prav tako zgrajeno za praznovanje tisočletja.

Neobaročni grad Újlipótváros sta zasnovala Ferdinand Fellner in Hermann Helmer, ki sta bila odgovorna tudi za gledališča v Szegedu in Kecskemétu. Víg si je že od prvega dne prizadeval za lahkotnejši ton in kmalu je postalo jasno, da bo to pot gledališča v primerjavi s številnimi konkurenti.

Vígszínház je med drugim preživel svetovne vojne, špansko gripo, val nacionalizacije in je postavil na oder legendarne igralce, kot so Hilda Gobbi, Zoltán Latinovits, Gyula Kabos, Éva Ruttkai, Teri Földi in Dezső Garas, danes pa v gledališču delujejo umetniki, kot so Péter Rudolf, Gábor Presser, Judit Halász, András Kern in Patrícia Kovács.