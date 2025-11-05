5 vrtoglavih predstav v Budimpešti, ki vas bodo zagotovo prebudile iz sivine konca leta

Če ne veste, kaj polepša še tako mračne večere, vam bomo zdaj povedali: dobra predstava! Pet jih bomo prikazali takoj, da bo vsakdo lahko našel tisto, ki mu je najbolj pri srcu.

Popotnik sanj // Gledališče Erkel (od 19. decembra 2025)

Nič ni boljšega kot pretihotapiti skupne izkušnje v sanjsko obdobje prazničnih melodij – to zimo bo v gledališču Erkel fantastičen pravljični muzikal narisal nasmeh na obraz vsakega člana družine! Mali junaki Popotnika sanj sredi čudovitih melodij, ganljivih trenutkov in broadwayskih vizualnih podob dokazujejo, da sta spanec in sanje resnično pomembna in da se vam ni treba bati niti nočnih mor. Prisrčna produkcija, v kateri igrajo András Stohl, Győző Szabó, Bernadett Vágó, Sándor Nagy, András Csonka, Éva Auksz, Bogi Puskás-Dallos in Péter Puskás-Dallos, v režiji Tamása Juronicsa bo navdušila tako mlade kot starejše.

Odprto sojenje // Gledališče Katona József (2., 20., 26. november 2025)

Schlüter proti Thiedeju, Dorottya Udvaros v sodniški obleki in porota, ki tokrat zaseda svoj sedež v avditoriju: Gledališče Katona József bo med odprtim sojenjem razpravljalo o vprašanjih, ki bodo obravnavala najbolj odločilna vprašanja zadnjega desetletja. Primer domnevnega spolnega napada je resnično nepozaben zaradi očarljive igre televizijske zvezde, žrtve – Eszter Ónodi – in obtoženca – Ernőja Feketeja, ki je bil uspešen izvršni direktor, pa tudi zaradi provokativno miselno spodbudnih dialogov, ki se skoraj zdijo kot dokumentarno besedilo – brez kakršne koli obsojanja.

Tukaj, tam in povsod // Jurányi Ház (13. in 19. november 2025)

»Življenje je lepo. Ampak kako lepo je!« Kaj bi rekli, če bi bil to začetek zgodbe in ne konec? Popolnoma nova premiera filma DANTE CASINO je povsem sodobno delo in še več kot to: glasbeni road movie, ki skupaj s trash muppeti obljublja nepozabne trenutke za mlade odrasle in vse, ki jih vsaj malo zanimajo njihove pametne in nagajive navade. Tu, tam in povsod bo z besedilom in režijo Andree Passa letos še trikrat gostoval po vsem, kar pospeši mladinski ritem v Jurányijevi hiši.

Gremo z otroki na Japonsko // Trafó (14. in 15. november 2025)

Emőke Kiss-Végh in Tamás Ördög bosta 14. novembra v citadeli sodobne umetnosti v Ferencvárosu predstavila svoj najbolj osebni performans doslej. V prav nič nenavadnih prizorih predstave Gremo z otroki na Japonsko bo ekipa Dollár Papa’s Children skupaj z nadobudnimi študenti igranja občinstvu, starejšemu od 18 let, razložila, kaj pomeni ustvariti nekaj – pa naj bo to sam, otrok ali celo gledališče. In kakšna je bila Japonska? Zelo dobra. So otroci uživali? Res jim je bila všeč.

Čista norost // Centrál Színház (1., 9. in 31. december 2025)

Woody Allenova najnovejša komedija bo to jesen v Centrál Színház dokazala: tudi preprosta večerja je lahko čista norost! Tokrat devetdesetletni ustvarjalec uporablja ostre besedne bitke, divje izbruhe, ki nagibajo k nevrozi, in ostrojezične like, da bi velikega igralca nasmejal – vse to pa naredijo zares nepozabno igralske predstave Gáborja Hevérja, Nóre Parti, Dorine Martinovics, Tamása Szabója Kimmel in Eszter Balla ter režija Tamása Puskása. Po novembrski premieri bo Čista norost decembra idilično večerjo še štirikrat spremenila v popolno norišnico – tako da bo vzdušje v prestolniškem gledališču zagotovo doseglo vrhunec.