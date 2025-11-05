5 razstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi in vam bodo polepšale zadnji jesenski mesec

Od klasičnih priljubljenih do najnovejših sodobnih novosti smo zbrali izbor razstav, ki jih to jesen in zimo ne boste želeli zamuditi.

Svatba nebes in pekla – William Blake in njegovi sodobniki // Muzej lepih umetnosti (do 11. januarja 2026)

Razstava slavi vizionarskega genija Williama Blakea (1757–1827) – ene največjih osebnosti britanske umetnosti in literature, čigar radikalna domišljija še dve stoletji po njegovi smrti navdihuje. S pomočjo mojstrovin iz zbirke Tate razstava postavlja Blakeove slike, grafike in akvarele v turbulentni britanski zgodovinski kontekst preloma 18. in 19. stoletja. Poleg del so na razstavi predstavljena tudi dela umetnikov, ki so vplivali na umetnika in ga navdihovali.

Mary Ellen Mark: Ženske usode // Hiša Mai Manó (do 11. januarja 2026)

Razstava »Mary Ellen Mark: Ženske usode« v Hiši Mai Manó ponuja celovit pregled življenja in dela legendarne ameriške fotografije, s posebnim poudarkom na načinu, kako je upodabljala življenja žensk in skupnosti, ki živijo na robu družbe. Izbor, ki zajema pet desetletij, vključuje Markine najbolj ikonične serije. K svojim subjektom se je lotevala z empatijo in iskrenostjo, s svojim dokumentarnim slogom pa je naredila vidne tiste človeške usode, ki so do takrat ostale skrite – in s tem trajno vplivala na vizualno kulturo.

Mary Ellen Mark je ikonična osebnost ameriške dokumentarne fotografije, ki je fotografirala ženske, ki živijo na robu družbe že dolgo pred gibanjem #MeToo: prostitutke, otroke z ulice, ženske, ki živijo v institucionalnih okoljih – in te nečloveško težke življenjske situacije interpretirala z izjemno empatijo in izvirnim vizualnim jezikom. Razstava se osredotoča na serije, kot sta »Ward 81« ali »Falkland Road«, ki so zdaj postale del vizualne kulture. Zato je vredno biti pozoren: to ni le fotografska razstava – temveč izkušnja, ki izzove vaš običajni način gledanja in vas bo spodbudila k razmišljanju še tedne.

Impulzi – Skulpture Miklósa Szőcsa TUI // Műcsarnok (do 11. januarja 2026)

Miklós Szőcs TUI dela predvsem z lesom, njegova edinstvena dela pa se gibljejo na meji med realizmom in fantazijo, funkcionalnostjo in transcendenco. V svojih delih črpa iz vzhodnih in zahodnih kulturnih vplivov, hkrati pa raziskuje univerzalne duhovne temelje. Njegova ikonična skulptura jaguarja in njegove poznejše, abstraktne serije prav tako vzbujajo svet, kjer se srečata tehnična natančnost in filozofska globina. Razstava spremlja umetnikovo kariero od figurativnih eksperimentov do simbolnih, abstraktnih oblik – slavi njegovo edinstveno vizijo in enega najbolj izvirnih glasov v sodobnem madžarskem kiparstvu.

O nevrodiverziteti // Galerija Budimpešta (12. november 2025 – 1. februar 2026)

Galerija Budimpešta je eno najbolj živahnih prizorišč sodobne umetnosti v Budimpešti, kjer se vsaka dva meseca odpirajo nove razstave, ki obravnavajo aktualna družbena vprašanja. Galerija ponuja prostor za prve samostojne predstavitve vzhajajočih umetnikov, projekte uveljavljenih umetnikov in mednarodne skupinske razstave s poudarkom na Srednji Evropi. Marca 2025 je bil objavljen odprti poziv za nevrodivergentne umetnike, od katerih se je osem lahko udeležilo delavnic in ustvarilo svoja dela. Dela, ki so takrat nastala, si lahko ogledate v budimpeštanski galeriji od 12. novembra.

Pred nevihto. Tajvan na meji med preteklostjo in prihodnostjo // Muzej Ludwig (15. november 2025 – 29. marec 2026)

Nova razstava v Muzeju Ludwig vas popelje v vznemirljiv svet: osredotoča se na sodobno tajvansko umetnost in njeno družbeno, zgodovinsko in tehnološko ozadje. Dela dvajsetih povabljenih umetnikov odražajo raznoliko identiteto in živahno kulturno življenje otoka. Razstava se dotika tem, kot so avtohtona dediščina, varstvo okolja, zapuščina kolonializma in družbene travme 19. in 20. stoletja. Hkrati je predstavljen rojstvo sodobne demokracije in sodobnih vrednot, spoznamo pa lahko tudi, kako si umetniki predstavljajo prihodnost Tajvana v luči modernizacije.