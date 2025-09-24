Prva madžarska improvizacijska gledališka skupina vas oktobra vabi na nepozabno potovanje samoodkrivanja

Festival samoodkrivanja in improvizacije skupine Momentán je pravo praznovanje veselja: FröccsFeszt vam pomaga, da se v duhu radovednosti, s priznanimi psihologi in osvobajajočo močjo improvizacijskega gledališča, približate sebi. Seveda ne bo manjkalo smeha! (x)

Edinstven in neponovljiv dogodek, začinjen z igrami

Na inovativnem festivalu bodo psihologi – med njimi Kitti Almási, Annamária Tari in Máté Szondy – s skupino analizirali zanimive teme. Med 3. in 5. oktobrom bodo na ulici Ó na mizi odvisnosti, igre odnosov in celo umetna inteligenca, strokovnjaki pa bodo analizirali, se vživeli in prikazali alternative na podlagi misli občinstva. Vsaka predstava je edinstvena, aktualna in osebna!

Sodelujete lahko tudi na delavnicah, ki raziskujejo teme, kot so čuječnost, pogumno življenje ali izzivi (parskih) odnosov. Odkrijte skrite dimenzije svoje duše in se prepustite moči skupnosti s pomočjo Momentán Társulat!

Več informacij o tem posebnem festivalu najdete na spletni strani Momentán Társulat s klikom tukaj.