Več kot 20 senzacionalnih spomladanskih programov v Donavskem ovinku maja 2025

Maja vas v Donavskem ovinku čaka cela vrsta odličnih programov, med drugim v Szentendreju, Vácu in Esztergomu.

Pesmi iz stolpa: Luke Winslow-King in Roberto Luti // Esztergom (15. maj 2025)

Ena najbolj nepozabnih produkcij festivala Veszprém Blues 2023 prihaja v Esztergom. Luke je kitarist, pevec, skladatelj, producent in tekstopisec iz New Orleansa, Roberto pa je eden najboljših slide kitaristov na svetu. Njihov nastop je neverjetno sugestiven in energičen. Zdaj v okviru glasbenega programa Pesmi iz stolpa polnijo stanovanjski stolp gradu Esztergom z glasbo.

Srečanja x Nekaj x trncNdnc // Kavarna Zsengélő, Verőce (16. maj 2025)

Prosti ples na glasbenem potovanju, kjer je vsak gib tvoj, vsak trenutek neponovljiv. Glasbeno podlago zagotavljajo The Few.

4Bards x Arcosok Klubja // Kaleidoscope House, Esztergom (16. maj 2025)

Dve mladi skupini sta se odpravili na skupno turnejo: 4Bards in Arcosok Klubja. Četrta postaja je Kalejdoskopska hiša v Esztergomu.

XIII. Srečanje motoristov ob Donavi // Vác (16.–18. maj 2025)

Veliko srečanje motoristov in nemotoristov, z veliko motorji in koncerti.

Smešna garažna razprodaja // Kispiac Dunakeszi (17. maj 2025)

Zakladi bodo ponovno igrali glavno vlogo v Dunakesziju na letališkem trgu.

Kuhinja 15 + Szepesi Matyi 50 // Jama, Szentendre (17. maj 2025)

Szentendre ne sme zamuditi 15. obletnice ansambla Konyha. Poleg tega frontman letos praznuje tudi precejšnjo obletnico, saj je na koncu svojega polstoletnega obhoda okoli sonca – vsakomur, ki bo maja šel v Jamo, lahko dvakrat odtrgajo ušesa.

Daveform Quintet in Péter Cseh // Picnic Manufactory (17. maj 2025)

Kvintet Daveform, ki deluje v žanru sodobnega jazza, v svoji ekstatični glasbi edinstveno združuje ameriške, skandinavske in balkanske glasbene elemente, kar daje veliko prostora za improvizacijo. Pred njihovim velikim koncertom v Müpi 20. maja, kjer se jim bo pridružil kitarist Péter Cseh, lahko v Piknik Manufaktúri prisluhnete glasbenemu gradivu, na katerem so delali v zadnjih mesecih.

KanyarCrew // Naš vrtni bar in razgledna točka, Vác (17. maj 2025)

Čudovit panoramski razgled za vaše oči, vaša najljubša pijača za vaše telo in nežne melodije, lahki bobni in kurja polt za vašo dušo.

I. Štefanov ples // Primatova klet, Esztergom (17. maj 2025)

Klet Prímás bi rada s 1. Štefanovim plesom ustvarila novo tradicijo. Več generacij je bilo prvih, ki so se udeležile Istvánovih plesov, ki so vsako leto potekali v stenah Prímás Pince. Organizatorji so prepričani, da bo to večer poln odličnih srečanj, skupnih zgodb in sproščenega dobrega razpoloženja.

Gobarska tura v gozdu // Szentendre (18. maj 2025)

Vse je pripravljeno, da sredi maja napolnite svoje košare z najrazličnejšimi dobrotami, ki jih bo vodil inšpektor za gobe Nagy Bendegúz.

PALÁNTAli – tržnica sadik v baru Nomád (18. maj 2025)

Sadike kmetije Gereben, vzgojene brez kemikalij, zdaj obiskujejo Donavo Bend, da bi to sezono nadaljevale v vašem majhnem vrtu/balkonskem koritu.

Rockató // Naš vrtni bar in razgledna točka, Vác (18. maj 2025)

Pevsko-igralna dejavnost po Kodályjevi metodi za najmlajše otroke, ki še niso vstopili v vrtec.

Harmonikarski koncert Ádáma Moserja // Zsengélő Café, Verőce (23. maj 2025)

Ádám Moser na svojem solističnem koncertu meša francosko, judovsko, argentinsko, balkansko in cirkuško glasbo s sodobnimi elementi.

Znanstveniki – Dobrodelni koncert za nouveau riche // Barlang, Szentendre (23. maj 2025)

Skupina Tudósok bo s prazničnim koncertom proslavila dejstvo, da Szentendre ni več mesto slikarjev, temveč novopečenih bogatašev, njegov simbol pa končno ni več bolehen čopič in paleta, temveč zdrav športni terenec in turist.

Koncert Zűrös Banda + moldavska plesna hiša Csürrentő // Vaška hiša Szigetmonostor (23. maj 2025)

V glasbi skupine Zűrös Banda se ljudske glasbene teme in pesmi (madžarske, srbske, makedonščine, bolgarske, romunske) igrajo v slogu, ki je zvest slogu, medtem ko ritem sekcija podpira čudovite melodije z bolj sodobnim zvokom. Po njih bo Cürrentő izvedel moldavsko glasbo.

Občinski dan otroka Lurkócia // Szentendre (25. maj 2025)

Otroška država Szentendre vse čaka z 8 ministrstvi in številnimi vznemirljivimi igrami na 8 postajah. Obiščite ministrstva v Lurkóciji, zberite vse pečate in odvrzite svoje kartice v škatlo na informacijskem pultu! Prvih 300 bo prejelo darilo. Poleg tega vas v parkih Czóbel in Kerényi čakajo predstavitve, koncerti in številni spremljevalni programi.

Yo-Fair // Jama, Szentendre (25. maj 2025)

25 razstavljavcev, madžarskih umetnikov, ki prinašajo vzdušje, ki si ga želite. DJ set ves dan, glasba Alberta Bezzega, lastnika Lollipop Factoryja.

Prosto za ptico – Krožek ljudskih pesmi z Eszter Tóth // Zsengélő Café, Verőce (25. maj 2025)

Krog ljudskih pesmi je čista, preprosta skupnostna izkušnja, kjer se lahko naučite novih pesmi, obudite stare in sklepate prijateljstva s svojim glasom po svojem okusu in srcu.

Hiperkarma // Jama, Szentendre (30. maj 2025)

Hiperkarma, ki letos praznuje 25. obletnico, bo nastopila v Szentendreju. Tukaj bo vse: simpatije, rap, balade, stare pesmi, nove pesmi, zanimivosti in tudi presenečenja.