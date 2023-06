Zapuščena kapela se skriva v divjini nedaleč od Budimpešte

Sredi divje pokrajine, na pobočju hriba v vasi Botpuszta Etyek, stoji razpadajoča kapelica Boti, ki je vredna ogleda.

Stavba je na tem mestu verjetno stala že leta 1200, nato pa so jo v začetku 15. stoletja delno porušili in obnovili v enoprostorsko svetišče, ki je vidno še danes in je na jugu in vogalih podprto.

S temi deli je kapelica dobila bolj okrašen poznogotski slog, sredi 17. stoletja pa sta ji dva italijanska meniha dodala kapelo, ki je v času epidemij kuge služila kot bolnišnica.

Dostop je zdaj prepovedan, kar ni tako slabo, saj stavba propada, od zunaj pa lahko občudujete ostanke večstoletnega samostana in njegovo divjo okolico, do katere lahko pridete tudi s kolesom.

In ko boste tu, si velja podrobneje ogledati tudi kamnito ploščo v skrajnem južnem kotu kapele, na kateri je vklesan heksagram, ki se nanaša na večstoletno preživetje šamanske vere.