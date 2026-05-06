Neskončno stopnišče vodi do panoramskega spomenika nedaleč od Budimpešte

Malo ljudi ve, da 24. aprila praznujemo pomembno zgodovinsko obletnico. Ob tej priložnosti obiščite vrtoglavo panoramsko točko, ki se ta konec tedna pokloni prvemu madžarskemu ustavnemu dokumentu!

24. aprila bo minilo natanko 804 let, odkar je ogrski kralj Andrej II. s svojim pečatom pritrdil Zlato biko in s tem ne le končal dolgoletni spor s plemiči, temveč tudi ustvaril prvi ustavni dokument naroda.

Panoramska razgledna točka na vrhu na videz neskončnega stopnišča je poklon temu zgodovinskemu dogodku – lokacija, kot ste verjetno uganili, je Székesfehérvár.

Apnenčasto stvaritev Sándorja Rétfalvija iz leta 1972 obdajajo vrste dreves in na videz neskončno Árpádovo stopnišče, ki se s svojo cikcakasto, nepravilno razporeditvijo zdi skoraj igrivo.

Do hriba vodi tudi zrcalno gladka, vijugasta cesta, ki bi lahko bila odlična izbira za tiste, ki prihajajo s kolesom – žal pa zadnjih nekaj metrov nadomeščajo stopnice, zato tudi ta rešitev ni povsem brez ovir. S strehe se odpira čudovit panoramski pogled na mesto, Velencejsko jezero, gorovje Velence in Vértes.

Mimogrede, okolica spomenika je bila leta 2022 ob 800. obletnici Zlate bike popolnoma prenovljena, kar je privedlo do rešitve, ki je hkrati moderna in zelena. Vendar pa je besedilo, vgravirano na stvaritvi, še danes vidno: »Nihče naj ne bo nikoli prikrajšan za svojo lastnino, pridobljeno z dostojnim služenjem.«

Iz prestolnice je do znamenitosti najlažje priti z avtomobilom po avtocesti 7, parkirišče in počivališča pa boste našli na dnu hriba.