Od pastirskih razstav do tradicije Matyó: 3-dnevni jesenski festival v Etnografskem muzeju

Etnografski muzej bo med 25. in 27. oktobrom 2024 otvoritev svoje zbirčne razstave obeležil s 3-dnevnim jesenskim festivalom. (x)

Ljudska glasba, ljudska umetnost Matyó, pastirska kultura, tkanje rogoznic ali poslikava pohištva igrajo vidno vlogo v pestrem dogajanju, občinstvo pa lahko celo spozna pasme madžarskih pastirskih psov na demonstraciji spretnosti!

„Udarjajmo v veliki boben!” Festival obljublja vznemirljivo vikend pustolovščino za odrasle in otroke zahvaljujoč družinskim dejavnostim, vodenim ogledom in spremljevalnim programom umetnosti in rokodelstva.

Nova kolekcijska razstava Etnografskega muzeja združuje 152 let nastajajočo zbirko ustanove, raziskave in muzejsko znanje, ki se tu izvaja v stoletju in pol. V pravkar objavljenih vodenih ogledih si kustosi ustanove prizadevajo obiskovalcem predstaviti to ogromno vesolje.

Z njimi si lahko ogledamo celotno razstavo, se poglobimo v podrobnosti avtobusne ture, se čudimo garderobi Meraške, prisluhnemo pastirskim in romskim zgodbam ter se sprehodimo z likovnim oblikovalcem razstave.

Zbirna razstava je polna glasbil, zato na programu ne more manjkati glasbe: poleg predstavitve Društva ljudske umetnosti Matyó, Plesne akademije Liget, Plesnega ansambla Fricska in koncerta Tria Lajtha lahko udeležite se glasbene avanture od Maroka do Senegala v Etnosound jamu.

Interaktivni programi za mlade in starejše

Na rokodelskih urah si bomo izdelali avtobusno masko, lahko izvezli motive matyó, tkali rogoznice, pekli medenjake, barvali pohištvo, rezljali pastirsko palico in se učili skrivnosti

pletenja biča.

Obiskovalci lahko izvedo veliko zanimivih dejstev o pasmah madžarskih pastirskih psov in si na zunanjem programu celo ogledajo prikaz spretnosti s Tradicijo in športnim društvom Duna-Tisza Madžarskega pastirskega psa.

Tridnevni festivalski vikend bo ostal v spominu tudi družinam. Ob dnevu Dömötör v Méta Matiné se lahko otroci poglobijo v tradicijo pastirskega življenja skozi zgodbo Zvezdanookega pastirja.

Poleg tega bodo igranje na glasbila, lov na smeti, otroški kotiček za vrtce, velikanske hudičeve kletke, igre potrpežljivosti in vaje oblek. Mačka Barka in kuža Buga, ki sta predstavljena na zbirni razstavi, ne bosta pustila na cedilu niti predšolskih in osnovnošolskih otrok, ki lahko predmete razstave spoznajo skozi interaktivno igro.

Več informacij najdete na spletni strani Etnografskega muzeja tukaj.