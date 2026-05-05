Skrivnostna kapela vas vabi na spomladanski izlet v severno regijo Blatnega višavja

Med pohodom na obrobju Sümega boste nenadoma naleteli na nenavadno, osamljeno kapelo, skrito med drevesi. Tudi vi se ne boste mogli upreti nerazložljivemu vzdušju cerkve – zato odkrijte srhljive skrivnosti kraja!

Nekaj kilometrov od središča Sümega lahko najdete nenavadno, zapuščeno kapelo globoko v gozdu. Vendar cerkev ni znana po bogoslužjih in krstih, ki se tukaj odvijajo: gre za družinsko pokop, ki je bilo spregledano.

Neogotska kripta ohranja neskončne sanje Ferenca Tarányija in njegove žene, baronice Márie Riefel, ki sta kapelo zgradila v desetletju po letu 1910. Stavbo je zasnoval nihče drug kot Tamás Morandini, priznani arhitekt tistega časa.

Nekdanja pogrebna kapela Tarányiaka je srhljiva tudi v toplejšem vremenu, a kljub temu izžareva mir, k čemur močno prispevata neskončna tišina in divje romantično vzdušje okolja.

Skladno s svojo funkcijo stavbe ni mogoče obiskati od znotraj, lahko pa si počivališča ogledate skozi okna, prekrita s pajčevino. Zanimivo je, da boste morda opazili tudi nekaj ne tako starih nagrobnikov: zadnji pogreb je bil v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kapela je enostavno dostopna tudi z avtomobilom, saj do cilja vodi asfaltirana cesta, kjer vas ob prihodu čaka celo parkirišče. Vendar priporočamo, da območje raziščete peš, po trasi Nacionalne modre poti, saj bo tako izkušnja še bolj očarljiva.