6 pravljičnih znamenitosti vas to pomlad čaka v najbolj zelenem kotičku države

V osrčju Göcsej, v objemu Zalskih gričev, vas Zalaegerszeg čaka nešteto znamenitosti, ki jih boste odkrili med spomladanskim oddihom. Ob tej priložnosti smo za vas poleg grajenih in kulturnih znamenitosti zbrali tudi, kakšna doživetja blizu narave vas čakajo v enem najbolj zelenih kotičkov države.

Vaški muzej Göcsej

Le malo ljudi ve, da se Zalaegerszeg lahko pohvali s prvim etnografskim muzejem na prostem v državi. Na bregovih zaledja reke Zale, okoli vodnega mlina iz 18. stoletja, stavbe iz več kot dvajsetih zalskih naselij ponujajo vpogled v vsakdanje življenje göcsejske vasi iz 19. stoletja. Če obstaja podeželska idila, jo boste tukaj zagotovo našli – med biseri ljudske arhitekture, sprehajajoč se ob obali, v naravnem okolju –. Tematski programi, ki jih ponuja vaški muzej, lahko ponudijo celodnevno pustolovščino.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca

Arboretum Csácsbozsoki

Od aprila bo arboretum, ki se nahaja v vzhodnem kotu mesta, v okrožju Csácsbozsok, ponovno odprl svoja vrata vsem, ki si želijo napolniti baterije v naravi. V Zali, ki je že tako bogata z gozdovi, je 83 hektarjev veliko zavarovano območje Arboretuma Csácsbozsoki prava skrinjica z dragulji, kjer lahko najdemo značilne drevesne in grmovne vrste gozdnatega podeželja regije. Priljubljena izletniška točka med prebivalci Egerszega, raznoliko rastlinsko kraljestvo, posejano z jezeri in izviri, ki se lesketa v vseh možnih odtenkih zelene, ponuja oprijemljivo sprostitev.

Jezero Gébárti

Če ste obiskali vzhodni kot mesta, se sprehodite tudi v severnega, ne bo vam žal! Še posebej zato, ker se severno od mesta nahaja jezero Gébárti, ki ponuja čaroben razgled v vseh letnih časih in je poleti osvežujoče. Urejeno okolje ponuja prijetno osvežitev, če iščete bližino vode, in je odličen kraj za prijeten spomladanski sprehod. Če ste uživali v lesketanju vodnega ogledala, vas na obali čakajo kapela Blažene Device Marije, Hiša ljudske obrti Gébárti, Spominski park tradicionalnih lesenih nagrobnikov Karpatske kotline in odličen bistro Fehér Hattyú.

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 64.

Dolina azalej

Sprehod po pravljični dolini ljudstva Zala je še posebej vreden od konca aprila. Eno od naravnih čudes regije, Dolina azalej v Spodnjem gozdu, od takrat naprej pokaže svoj najlepši obraz. Okrasni park, ki se ponaša s tisoči azalej – znanih tudi kot zvončki ali rododendroni – cveti konec aprila in v začetku maja ter prikazuje raznolikost azalej z neštetimi barvnimi odtenki. Zaradi posebne mikroklime botanično zaščitenega območja lahko tukaj spoznate tudi posebne vrste borovcev.

Športni in pustolovski park Alsóerdei

Če iščete adrenalinski naval, imamo za vas dobro novico, saj športni in pustolovski park Alsóerdei obljublja doživetja in nešteto športnih priložnosti v bližini narave, ki jih spremlja čivkanje ptic. Poleg brezplačnega igrišča, športnih igrišč in vadbenega parka za ulično vadbo so na voljo tudi vrvni park, plezalna stena, virtualno igrišče z vstopnino in izposoja gokartov na stezi KRESZ, kar zagotavlja nepozabna, aktivna doživetja, preživeta na prostem in na svežem zraku.

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz.

Televizijski stolp Zalaegerszeg-Bazita

Le malo dlje od mesta priporočamo tudi Bazito, eno od okrožij Zalaegerszega. Televizijski stolp, ki se dviga na 293 metrov visoki strehi Bazite, ponuja vznemirljiva doživetja od pomladi do jeseni, razgledna terasa pa ponuja odlično priložnost za opazovanje tisočih odtenkov zelenih gozdov, ki prekrivajo hribovito območje. Panoramska kavarna na vrhu stolpa, zgrajena med letoma 1970 in 1973, je na voljo tudi tistim, ki se želijo sprostiti na višini, kjer lahko ob skodelici kave uživate v edinstveni izkušnji hribov in oblakov. Predhodno preverite odpiralni čas!

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út