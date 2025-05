Najbolj okusne dimniške torte vas maja vabijo v budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt

Eden najbolj priljubljenih gastronomskih festivalov v letu bo maja znova osvojil srca ljubiteljev dimniških tort. Če je eno gotovo, je to, da se bo tretji vikend v maju še posebej splačalo odpraviti v budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt.

Mlajši brat festivala Kürtőskalács, spomladanska budnica Kürtőskalács, bo zdaj potekala že petič. Kot v prejšnjih letih bo dogodek potekal v čudovitem okolju budimpeštanskega živalskega vrta in botaničnega vrta. Tretji vikend v maju si ne bi mogli predstavljati boljšega družinskega programa kot sprehod po živalskem vrtu v kombinaciji s peko žemljic in vznemirljivimi programi.

Gastronomska pojedina z vsemi zemeljskimi dobrotami

Med 16. in 18. majem bo vonj po Kürtőskalácsu ob 5. bdenju v spomin na Kürtőskalács napolnil budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt ter bo ljubitelje Kürtőskalács čakal cele tri dni. Dogodek je pomemben tudi zato, ker slaščičarna Édes Mackó Kürtőskalács letos praznuje svojo 7. obletnico delovanja, Vitéz Kürtős Kuckó v živalskem vrtu pa bo star 16 let.

Tridnevni dogodek bo ponovno v znamenju tradicionalnih dimniških kolačev, pečenih na oglju, a tudi eden velikih favoritov, dimniški kolač, ki je dobil novo obliko in je na voljo v različnih različicah, dimniški kolač, kürtősbon, ne bo izpuščen.

Poleg tradicionalnih okusov boste našli tudi sladice, ki jih ponuja pekarna Édes Mackó, ponujajo pa tudi torte brez glutena, mlečnih izdelkov in jajc za tiste z intoleranco na hrano.

Doživetja v živalskem vrtu in barviti programi

Poleg zabave s torto ob dimniku organizatorji pripravljajo tudi prijeten sprehod po živalskem vrtu, družinske in otroške programe, ustvarjalne dejavnosti, igro z velikanskim mlinom, kvize, foto kotiček in koncerte. Bdenje v Kürtőskalácsu ni le gastronomsko doživetje, temveč tudi družinski program, ki traja cel vikend.

Dogodek si je mogoče ogledati z vstopnico za živalski vrt, tako da si obiskovalci poleg dobrot lahko živali ogledajo tudi od blizu. Več informacij najdete na Facebook dogodku Kürtőskalács Vigil na tej povezavi.