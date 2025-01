Mesta za srečanja nove generacije: 5 prijetnih skupnostnih prostorov v Budimpešti, kjer vas pričakujejo z odličnimi programi

Javni prostori nove generacije Budimpešte so nova prizorišča sodobnega mestnega življenja, kjer se ljudje lahko srečujejo, ustvarjajo, izmenjujejo ideje in polnijo. Ti kraji so bili rojeni v duhu ustvarjalnosti, trajnosti in gradnje skupnosti, vredno jih je pogosto obiskati!

MáraiKult

MáraiKult je kulturni prostor, ki je središče navdiha in izkušenj skupnosti. Kot dom umetnosti in kulture je prizorišče raznoliko skladišče kakovostne rekreacije, hkrati pa harmonično združuje vrednote preteklosti s sodobnim pristopom. Ponudba dogodkov, organiziranih tukaj, zagotavlja smiselno sprostitev za vse starosti. Zainteresirane čakajo otroške dejavnosti, koncerti z živo glasbo, plesne predstave, gledališke produkcije, literarni večeri, skupnostni programi, razstave in gastronomska doživetja. Prihranijo velik šopek teh za vsak mesec!

1013 Budimpešta, Krisztina tér 1.

Scruton

Scruton zdaj pozdravlja svoje goste na petih lokacijah v Budimpešti, katerih glavno poslanstvo je ustvarjanje vrednosti. Točke skupnosti nudijo dobro priložnost za odmik od živahnega vsakdana, saj poleg nenehno prenovljenih gastro in kavnih specialitet svojim gostom privoščijo tudi barvito programsko ponudbo. Tisti, ki jih zanima javno življenje, gospodarstvo ali psihologija, lahko sodelujejo v vznemirljivih strokovnih razpravah in debatah, ljubitelji kulture pa pripravljajo razstave, koncerte in večerno gledališče. Zaradi edinstvene notranjosti in ponudbe je vsekakor vredno obiskati vsako lokacijo!

Kollab

Kollab, ki se nahaja v 3. nadstropju nakupovalnega centra Mammut, je zvest svojemu imenu eden od vznemirljivih talilnih loncev sodobne kulture, oblikovanja in znanosti. Skupnostni prostor, okronan s kavarno, sije na svojih različnih straneh ob izmeničnih časih dneva, od koder se lahko med študijem ali celo delom potopite v živahni pogled na Széno tér. Vsakdo lahko najde svoje mesto v Kollabu, ki gosti tudi različne programe in predavanja, pa naj gre za izmenjavo znanja, eksperimentiranje ali navdihovanje skupnega dela.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 2-6.

Prostor priložnosti

Prostor priložnosti je skupnostni prostor, ki je bil ustvarjen predvsem za mlade odrasle, ki jim je pomembno, da se lahko ob svobodnem ustvarjanju podarijo in se hkrati dobro počutijo v varnem okolju, ki kaže nove poti. V Prostoru priložnosti velja, da jih ne vidimo kot tradicionalni skupnostni prostor, ki ga uporabljajo mnogi, temveč kot prostor, ustvarjen skupaj z udeleženci, kjer se lahko vsakdo počuti kot doma. Tudi tu ne manjka predavanj in programov: filozofija, študij harmonije, pisanje giba in haikujev, filmski in debatni klub ter toliko več priložnosti, da pritegnemo mlade.

1083 Budimpešta, Práter utca 63.

Uredništvo

Uredništvo je prijetno, večnamensko stičišče v osrčju Budima, kjer se razstavni prostor, nekaj delovnih postaj, kavarna zlahka prilegajo drug poleg drugega, lahko pa si celo ogledamo, zahvaljujoč tukaj ustvarjeni oblikovalski trgovini. Na lokaciji, ki jo ustvarja likovna revija Új Művészet, so dobrodošli vsi, ki so odprti za spoznavanje in pridobivanje novih stališč, s čimer podpirajo ustvarjanje velike skupnosti. Več o njihovih raznolikih aktualnih programih lahko izveste na njihovi Facebook strani.

1024 Budimpešta, Keleti Károly utca 11/A