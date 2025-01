7 odličnih vodenih sprehodov v Budimpešti za februar, zadnji mesec zime

Prijetno in hkrati koristno zabavo si lahko tokrat privoščite, če boste v zadnjem mesecu zime v okviru vodenega sprehoda odkrili zakulisne skrivnosti prestolnice. Toplo se oblecite in pohajkujte po ulicah, polnih zgodb!

Pripovedovanje zgodb Óbuda

8. februarja v organizaciji kulturnega centra Óbuda lahko spoznate očarljive skrivnosti tega zgodovinskega dela mesta. Voden sprehod, ki se začne od Óbuda Fő tér v soboto ob 13. uri, bo zainteresirane vodil po skrivnostih, pravljicah in preteklih dogodivščinah. Če ne želite zamuditi zgodb o tlakovanih ulicah in zgradbah Óbude, pravočasno zamenjajte vstopnice za hojo za lokalnozgodovinska potepanja Umbrella!

Datum sprehoda: 8. februar 2025.

Szépjuhászné sprehod

11. februarja bo GreenWalks Budapest vodil zainteresirane po lahkem sprehodu po gozdu in številnih razburljivih vprašanjih. Če ste se vedno spraševali, kdo točno je bila gospa Szépjuhász, katere zvezdnice so obiskale gostišče Szépjuhászné, iz česa je bila prvotno zgrajena razgledna točka Makovecz na Kis-Hárshegyju in zakaj je bila pionirska železnica vključena v Guinnessovo evidenco, razkriva ta program!

Datum sprehoda: 11. februar 2025.

Življenje v gradu je svetovni nazor

15. februarja je Korzózz Velünk! tokrat na njegovem vodenem sprehodu tančica pade na življenje in zadnje dni aristokracije Budavar. Govorice, škandali in zanimive zgodbe od tu in izven politike bodo obravnavani na sprehodu, ki se začne v soboto ob 14. uri. Na dogodku, ki obljublja, da bo vznemirljiv, bodo razkrite tudi skrivnosti, skrite za zidovi stavb in daleč od običajnih življenj, ki so bila vsiljena za strogimi pravili obnašanja, bontona in dogovorjenih porok.

Datum sprehoda: 15. februar 2025.

Tako so živeli

Usoda znanih prebivalcev znanih domov bo zaživela 16. februarja na kulturno-zgodovinskem sprehodu Pestbuda Walks. To nedeljsko jutro bodo prišla na dan vprašanja, kot so, kje je Antal Szerb napisal Utas és holdvilág, zakaj je Tibor Déry hodil po ulici v pižami in katera posebna vrata poznamo iz romana Magde Szabó. Čakata vas razburljivi dve uri, kjer bodo tako zabavne kot smešne zgodbe popestrile sprehod.

Datum sprehoda: 16. februar 2025.

Secesijski sijaj v okrožju vil Pešta

V nedeljo, 16. februarja, ne bomo ostali brez odličnega programa ob koncu zime, Korzózz Velünk! tokrat bo njegova ekipa vodila radovedne obiskovalce v vilinskem okrožju Pešta. Na vodenem sprehodu, ki se začne ob 10. uri, bi se lahko potopili v skrivnosti Art Nouveauja in se sprehodili v bleščeči zlati dobi Budimpešte. Na sprehodu po vilah bo svoje skrivnosti pokazal tudi nekdanji dom Györgyja Rátha, skupaj s secesijsko zbirko Muzeja uporabnih umetnosti.

Datum sprehoda: 16. februar 2025.

Luskasta hoja

Stavbni kompleks impresivne Univerze za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti, tako znotraj kot zunaj, ne ohranja nobenih zgodb in legend. 23. februarja v organizaciji Gledališča Szkéné si lahko tokrat ogledate zakulisje, a tudi družinske anekdote in relikvije ne bodo ostale za sabo. V povezavi s stavbnim kompleksom bomo seveda govorili tudi o preteklosti Trga Szent Gellért, pa tudi o zgodovini več kot 50 let starega gledališča Szkéné, skritega v stenah stavbe.

Datum sprehoda: 23. februar 2025.

Zgodba o turški kopeli

24. februarja bo nenavadna stavba, Király Fürdő, ki je že leta zaprta, odprla svoja vrata tistim, ki sodelujejo na Imagine’s walk. Med enoinpolurnim ogledom stavbe lahko spoznate povsem drugačen obraz stavbe, ki je tik pred prenovo, kjer so se nekoč srečevala življenja in usode. Za tiste, ki jih je vedno zanimala zgodovina znamenitih turških kopeli v Budimu in živijo in umirajo za urbex doživetja, ni vredno manjkati!

Datum sprehoda: 24. februar 2025.