Zimske razglednice oživijo: 9 čudovitih pravljičnih pokrajin in zanimivosti pri nas

Morda smo bili vsi v regiji, kjer smo se za trenutek ustavili in želeli za vedno zapreti pogled, ki je pred nami, v naše spomine. Ne da bi trdili, da smo izčrpni, smo prinesli nekaj teh dih jemajočih pohodniških točk in zanimivosti, ki bi lahko vsem našim najdražjim poslali najlepše zimske razglednice.

Grad Füzéri, gorovje Zempléni

Najbolj znan grad gorovja Zemplén, bogat s srednjeveškimi ruševinami, je trdnjava Füzér, ki je po nekaterih domnevah že pred tatarsko invazijo krasila 552 metrov visok greben severne gore. Tudi če to ni gotovo, XIII. njegovega stoletnega obstoja ni mogoče dvomiti, saj je prvi pisni zapis o gradu iz leta 1264. XVI. prebivalci stavbe, ki je bila v 16. stoletju razširjena v renesančnem slogu, so lahko uživali v panorami Zempléna do naslednjega stoletja, ker so leta 1676 cesarji iz maščevanja požgali grad. Po tem so šele leta 2012 začeli vdihavati življenje nazaj v trdnjavo, kjer zdaj 5 razstav pripoveduje o njeni zgodovini.

3996 Füzér, Szabadság út 30.

Grad Andrássy, Tiszadob

Grad Andrássy, ki je bil nedolgo nazaj deležen velike prenove, je na zahtevo grofa Gyule Andrássyja sanjal Artúr Meinig, nato pa je bila stavba, ki ustreza pravljici, postavljena med letoma 1880–1885. Na bloku stavb, ki spominjajo na svet, poln čarobnega prahu in čarov, lahko pomislimo na vpliv pozne gotike in renesanse, pa tudi na gradove v dolini Loare. Toda 500 hektarjev velik gozd starodavnih dreves, ki obkrožajo nekdanjo rezidenco Andrássyakov, kot tudi rastlinski labirint, ki prikazuje srednjeveško lilijo, nas lahko očara s svojo lepoto. Ko vstopite v stavbo, dve stalni razstavi pripovedujeta zgodbo o družini in gradu ter o življenjskem slogu XIX. stoletja v impresivno impozantnih prostorih.

4456 Tiszadob, Bocskai u. 59.

Pridigarski stol, Pilis

Težko bi izbrali, katera od dih jemajočih panoram Donavskega ovinka nam je najbolj pri srcu, vendar je gotovo, da je med njimi tudi razgled, ki nas čaka na vrhu 639 metrov visokega Pridigarskega stola. Njegova oblika spominja na prižnico – ni naključje, da je tu dobila ime po – S svoje 12 metrov visoke razgledne točke lahko ob slikovitih pogorjih gorovja Börzsönyi na povsem jasen dan celo vidite Tatre. In če se daljnogledu približamo po klasični poti, moramo pričakovati prepoten, približno 3-urni pohod, ki se začne od Dömösa in poteka skozi kamne Vadálló.

Apci morsko oko, Mátra

Modro sijoči zaklad škatle za nakit Mátra je morsko oko, znano tudi kot rudarsko jezero Széleskő, ki je skrito v objemu gora Nagy-Hársas in Somlyó. Pridobivanje andezita je na tem območju potekalo približno 90 let, dež in podtalnica v 10–15 metrov globoki strugi pa sta ustvarila peneče jezero s kristalno čisto vodo, ki jo poznamo danes. Od leta 1995 je Tengerszem, ki je danes postal priljubljena pohodniška točka, zaščiten kot naravovarstveno območje lokalnega pomena. Čudežu, ki se skriva v globinah gozda, se lahko približate z avtomobilom ali peš po gozdni poti, tako da lahko končno vidite sijočo vodo iz 15–20 metrov visokih skalnih sten.

Modra in rdeča kapela, Balatonboglár

Na hribu pokopališča Balatonboglár najdete dve očarljivi mestni kapeli, ki ju povezuje park, poimenovan po sveti Elizabeti. Emblematični spomeniki so bili zgrajeni v neogotskem slogu, zahvaljujoč dvema vplivnima luteranskima družinama na tem območju. Modro kapelo je zgradil farmacevt in posestnik Lajos Körmendy leta 1856 (po drugih virih leta 1891), drugo stavbo pa je leta 1857 postavil Pál Bárány. Vendar kapele že kar nekaj časa ne izvajajo bogoslužja, saj že leta poleti gostijo različne likovne razstave. Obe stavbi sta odprti od 15. junija do 30. avgusta, zato ju pozimi lahko občudujemo le od zunaj.

8630 Balatonboglár, Kápolna u. 8.

Ognjena živa meja, Badacsonytomaj

Naravoslovna pot Ognjeni obroč nas 4,6 kilometra vodi skozi najlepše pokrajine Badacsonyja, hkrati pa nam omogoča vpogled v svet vulkanov in zgodovino nastanka Blatnega jezera. Na samem začetku naše ture nas pozdravi Rózsakő, ki obljublja zaroko, nato pa nas obkroži panorama, ki se pred nami odvija z razglednih točk Páholy in Kisfaludy. Čudovite panoramske točke bodo z nami vse do konca, zato jih lahko na primer najdemo na skrivni razgledni točki, skriti nad potjo Kőkapu. Po tem se sprehodimo po 464 stopnicah Bujdosókovih stopnic, ki nas popeljejo do nepozabnega razgleda na razgledno točko Tördemic. Končno lahko pri Ranolder Crossu občudujemo bleščeč pogled na Blatno jezero in bližnje gore prič.

Dolina Csarna, Börzsöny

V neverjetni dolini Börzsöny nas čaka divja divjina, kjer lahko ob trasi nekdanje lahke železnice Kemence avanturiramo po mili volji. Kraj, uradno znan kot Fekete-völgy, se lahko približa s Feketevölgy Panzió, od koder se lahko čez nekaj časa sprehodite med progami, ki jih odplavi potok, dokler ne pridete do pečin Hollókő in najvišje točke območja, 916 metrov visoke Magosfe. Trasa nas medtem vedno bolj preizkuša s strmejšimi vzponi, vendar jo slikovita pokrajina v vsem nadomesti. Dolžina krožne ture je 13–14 km, če pa smo imeli manj časa, jo lahko skrajšamo tako, da se obrnemo nazaj pri Hamuházu ali ključni hiši v Halyagosu.

Slap Római-fürdő, Bakony

Gaja, najpogostejši potok v Keleti-Bakonyju, se prebija skozi gore in tako ustvarja eno najbolj divje romantičnih sotesk v Bakonyju. Sprehod med visokimi skalnimi stenami, v soteski z divjo obliko, lahko – po legendah – najdemo nekdanje kopališče Rimljanov, danes pa resnično spektakularen slap. Dejansko si jo lahko ogledate v polnem deževnem vremenu, vendar jo je vredno obiskati tudi ob drugih časih, saj lahko v dolini soteske odkrijete tudi jamo Jóska Savanyú, slavnega razbojnika. Iz Bakonynáne lahko najdete impresivno sotesko in njen slap.

Jezero Hámori, Lillafüred

Okoli hotela Palace se nahaja 9 metrov globoko, umetno povečano jezero Hámori, ena najznačilnejših znamenitosti Lillafüreda, ki spominja na svet Disneyjevih pravljic. Anno, da bi ustvarili ogromno jezero, so zajezili vodo potokov Garadna in Szinva, da bi bližnji rudniki železa lahko dobili še več energije iz vode, čeprav so jo že uporabljali v turistične namene. Pozimi so lahko drsali po njem, poleti pa so lahko imeli velik pljusk na njegovi plaži ali pa so obiskovalci lahko uživali v razgledu s čolnov. Danes lahko na smaragdno zeleni vodni gladini, od pomladi do jeseni, plavajo le ladiki, vendar je tu vredno obiskati tudi pozimi, saj nas na dosegu roke stoječe vode čaka še toliko drugih zanimivosti