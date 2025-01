Kultura za malčke: 10 kul družinskih programov v Budimpešti za zadnji mesec zime

Tudi zadnji mesec zime ponuja družinam z majhnimi otroki tisoč in en nasiten, razburljiv in srce segrevajoč kulturni program v Budimpešti. Če iščete kakovostno zabavo, si oglejte spodnji programski šopek!

Diaprojekcija v Muzeju pravljic (8. februar 2025)

februarja od 11. ure dalje bodo vsi člani družine ponovno povabljeni na projekcijo diapozitivov, ki vzbuja nekaj nostalgije. Če vam je uspelo skupaj odkriti Pravljični muzej, je vredno počivati na znani, a še toliko bolj ljubki pravljici, v kateri bodo mladi in stari uživali na enak način. Na ta dan bodo v oddaji The Shivering King, Árgyélus in Ilona Tündér, the Frog King in Princess Pea Eye. V programu lahko sodelujete z muzejsko vstopnico.

Pustna zabava v Róthéku | Spominska hiša Miksa Róth (8. februar 2025)

8. februarja so zainteresirani povabljeni v Spominsko hišo in zbirko Miksa Róth na brezplačno družinsko jutranjo in pustno zabavo. Tako mladi kot stari naj bi sodelovali v programu, ki se začne ob 10.30, da bi nekdanji dom Mikse Róth lahko napolnili z zabavo in petjem. Na igrivem zimskem poslovilnem dogodku lahko računate na ustvarjalne naloge, gibanje, ustvarjanje in zabavo. Program zahteva registracijo.

Glasovna pot v zakulisju | Hiša madžarske glasbe (15. februar 2025)

15. februarja so otroci in odrasli povabljeni v Hišo madžarske glasbe na družinski lov na zaklad. Ob priložnosti lova na zaklad v spremstvu učitelja glasbe se bodo odprli najbolj posebni prostori in dvorane Hiše madžarske glasbe, zaprti za javnost, kjer boste morali rešiti glasbeno nalogo. Program ne zahteva nobenega glasbenega izobraževanja, v zameno pa boste imeli nešteto izkušenj, prežetih z glasbenim veseljem.

Akademija Liszt-kucacok | Akademija za glasbo (16. februar 2025)

16. februarja bodo virtuozne arije in čudovite pesmi izvedene v dvorani Solti Akademije za glasbo, na prihajajoči, očarljivi matineji Akademije Liszt-kucacok. V predstavi, ki tokrat nagovarja starostno skupino 10 – 15 let, imajo glavno vlogo glasilke, tehnike produkcije zvoka in meje pevskega glasu, ki so jih mladi operni pevci lahko spoznali v interpretaciji zvončkovega bonga, neprimerljivega glasu in klavirja.

Festival Kalandra Fül | Budapest Music Center (22. februar 2025)

Festival Kalandra Fül, ki se letos bliža šesti priložnosti, bo 22. februarja znova nekoliko približal klasično glasbo družinam. Edini festival klasične glasbe za otroke in družine v državi bo malčke znova navdušil z interaktivnimi, igrivimi in zabavnimi koncerti za cel dan. Festival gosti Budimpeštanski glasbeni center, dogodek pa Donavski orkester.

TÜTÜ – Obisk gledališča z balerinami | Operna hiša (večkrat)

Operna hiša (večkrat)

Februarja 2025 se bo za najmlajše odprlo tudi zakulisje Madžarskega nacionalnega baleta. V tem mesecu je šest možnosti, da si predšolske skupine in razredi osnovnih šol pod vodstvom profesionalnih balerin ogledajo prostore prenovljene Opere. Po gledališki turneji seveda ne bosta zamudili niti kostumske vaje in vaje s špicami, ki ju plesalci zelo cenijo.

„Igra v mestu” razstava | Muzej Óbuda (stalna razstava)

Stalna razstava muzeja Óbuda z naslovom Igra v mestu ponuja malčkom družine veliko sprostitev tudi v zimskih mesecih. Odrasli in starejši ljudje se lahko prijetno odpravijo na potovanje v času po simboličnih igrah države pred letom 1990, lutkah in majhnih avtomobilih tistega časa, družabnih igrah in rekordnih igrah. Seveda tudi malčkom na interaktivni razstavi ne bo dolgčas: tudi oni lahko pridobijo bogato znanje o igračah, integriranih v mestno instalacijo.

Lutkovne predstave v Budimpeštanskem lutkovnem gledališču (večkrat)

Budimpeštansko lutkovno gledališče, ki je letos staro 75 let in očara vse starosti in generacije brez izjeme, bo svoje občinstvo, ki se želi sprostiti, znova navdušilo z bravuroznimi predstavami za otroke in mlade. Februarja bo vredno brskati po repertoarju lutkovnega gledališča, kjer bodo zaživeli najljubši otroški liki Boribon in Annipanni, Pettson in Findusz, Babaróka, Péter Nyúl, pa tudi Pepelkina pravljica.

Pobarvaj še enkrat! – muzejska delavnica za otroke | Madžarska narodna galerija (ob sredah)

Vsako sredo v februarju se bo mogoče pridružiti Madžarski narodni galeriji, ki mesec za mesecem predstavlja novo temo, za 6-12 letnike, Ponovno pobarvaj! za razburljive seje njegove muzejske delavnice z naslovom. Med 90-minutnim programom se lahko otroci poglobijo v najbolj vznemirljive zgodbe slik in slik, ki si jih udeleženci seje lahko izmislijo in se igrajo z lastnimi lutkami.

Guganje | V Budimpešti in po vsej državi (večkrat)

Rocking sessions, ki so zdaj znani po vsej državi in zunaj nje, družinam z majhnimi otroki nudijo vesele trenutke, polne polnjenja, skupnega petja in igranja glasbe. Zasluženo priljubljeni programi so veselje do glasbe že predstavili številnim družinam. V zimskih mesecih je Ringató tudi popoln program, kjer z velikim veseljem sprejmejo tiste, ki pridejo z dojenčki, starimi nekaj mesecev, in majhnimi stvarmi, starimi 3 leta.