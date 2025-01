8 senzacionalnih zimskih festivalov v Budimpešti letos januarja in februarja

V prestolnici vas čakajo večdnevni glasbeni festivali, gastro vikendi, filmski dnevi in drugi razburljivi zimski programi. Če iščete raznolike dogodke za januar ali februar, si oglejte naše programsko priporočilo spodaj!

Festival nove glasbe TÁtlátszó Hang // na več prizoriščih (11. januar – 9. februar 2025)

Najbolj barvit dogodek sodobne glasbe se že dvanajstič vrača v Budimpešto, da bi januarja znova prepisal meje koncertnih doživetij. Festival Átlátszó Hang Újzenei pričakuje javnost z raznolikimi programi tudi v letu 2025: nastopi mednarodnih in domačih umetnikov, interaktivne seje, soumetniški dogodki in razstave oživijo izdajo festivala „Polychrome”, ki predstavlja bogastvo barv različnih umetniških svetov.

Avdiovizualni festival DOME_RELOAD v Hiši glasbe (14.-19. januar 2025)

Od 14. januarja bo ponovno odprt izboljšani Hangdóm, edinstvena poglobljena kino dvorana Hiše glasbe, primerna za 360-stopinjsko projekcijo, ki bo filme, posnete na polkroglastih platnih, spremenila v pravo prostorsko doživetje. Skrivnostni Városliget bo debitiral na avdiovizualnem festivalu DOME_RELOAD, organiziranem ob ponovnem odprtju, prejšnje premiere se bodo vrnile ob spremljavi srečanj občinstva in razprav, prikazan pa bo tudi selekcijski program najbolj priljubljenih filmov.

Festival kitajskega novega leta // Chinatown Budapest (18.-19. januar 2025)

Tretji vikend v januarju bo kitajsko četrt v Budimpešti poživil praznični vihar, kjer bo kitajska skupnost v Budimpešti ponovno organizirala svoje zelo priljubljeno novoletno praznovanje. Po kitajski tradiciji bo leto 2025 leto kače, ki ga lahko praznujemo z množico programov in delegacijo iz mesta Kaifeng, enega najstarejših kitajskih mest.

Dnevi pistacij // Sugar shop (24. – 26. januar 2025)

Januarja vam bo Sladkorna trgovina ponovno prinesla Pistacijeve dneve, tokrat pa jo bodo popestrili tudi z ikoničnimi dubajskimi pistacijevimi sladicami, ki jih navdihuje Bližnji vzhod! Narejene so iz 12 vrst pistacijevih slaščic: vsebovale bodo brezplačne in veganske torte, pistacija-amarena češnjev tart, pistacija tiramisu, pistacijev makaron, pripravili pa bodo tudi najboljše pistacijeve penaste krofe Paris Brest.

Mednarodni festival dokumentarnega filma v Budimpešti // na več lokacijah (25. januar – 2. februar 2025)

Med 25. januarjem in 2. februarjem 2025 se lahko občinstvo v Budimpešti, Békéscsabi, Debrecenu, Egerju, Győru, Jászberényju, Kecskemétu, Pécsu, Szegedu, Székesfehérvárju, Szombathelyju, Veszprému sreča tudi z najnovejšimi, mnogokrat nagrajenimi, vključno z deli zadnjih let, pričakovanimi za oskarja. Po projekcijah se lahko občinstvo sreča z ustvarjalci ali strokovnjaki na teme filmov v vsakem mestu.

Tex Mex Festival // Tereza (30. januar – 2. februar 2025)

Tex-Mex je regionalna kuhinja, ki se nekoliko razlikuje od mehiške kuhinje, vendar ima svoje značilnosti. Ime tex se nanaša na Teksas, ime mex pa na Mehiko. Odlikuje ga kavalkada pisanih jedi, sveže zelenjave in nešteto suhomesnatih izdelkov. Njegova tradicija ohranja recepte nepogrešljivih tortilj, okusnih omak in izjemnih začimb. Poleg pristnih okusov Tereza ponuja tudi živo glasbo in razburljive programe!

Art and Antique // Bálna (6. – 9. februar 2025)

Letos bo med 6. in 9. februarjem potekal največji madžarski sejem klasične in sodobne umetnosti. Leta 2025 Art and Antique Budapest pozdravlja obiskovalce Bálne s 40 galerijami in tisoči artefaktov. Poleg slik so v ekskluzivno ponudbo vključeni tudi dragoceno pohištvo, nakit, orožje, knjige, skulpture in preproge.

Jazz Showcase // Müpa (7.-9. februar 2025)

Eden najpomembnejših evropskih sejmov z jazzovskimi talenti postaja polnoleten, saj Jazz Showcase že osemnajstič pozdravlja ljubitelje tega žanra. Na brezplačni prireditvi, ki se začne vsak dan ob 16.30, bo na oder ponovno stopilo šest izjemno obetavnih nadobudnih zasedb, ki jih je med številnimi prijavljenimi izbrala predžirija. Pred petdesetminutnimi koncerti razprave, ki jih vodi László Jazzkovács, pripomorejo k boljšemu spoznavanju mladih talentov.