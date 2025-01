4+1 odlični programi v Budimpešti, s katerimi lahko praznujete kitajsko novo leto

Za vas smo zbrali štiri aktivnosti, plus domači program, če bi radi praznovali prihod leta kače v Budimpešti.

Srečno kitajsko novo leto: dediščina v rokah//Kitajski kulturni center Budimpešte (17. januar 2025)

Spoznajte kitajsko kulturo in skupaj praznujmo kitajsko novo leto v kitajskem kulturnem centru v Budimpešti! Na kraju samem lahko preizkusite igro League of Legends, odkrijete čudeže vezenja Suzhou, vam prinesete poslikavo obraza v operi Henan, pihanje sladkorja, izdelavo luči, izdelavo zmajev, slikanje metuljev, na voljo pa bo tudi delavnica izdelave jiaozi.

Festival kitajskega novega leta // Chinatown Budapest (18.-19. januar 2025)

Kitajska skupnost v Budimpešti vas vljudno vabi na praznovanje kitajskega lunarnega novega leta 2025 v kitajski četrti v Budimpešti od 18. do 19. januarja. Na brezplačni prireditvi vas čakajo levji ples, zmajev ples, opera Henan Yu, kitajska instrumentalna glasba, ljudski plesi, qipao, taichi, obrtno izobraževanje, degustacija čaja in praznične jedi.

Predavanje o analizi kitajskega astrološkega leta // MagNet Közösségi Ház (31. januar 2025)

3. februarja 2025 se bo Yin Fa – leto kače začelo v kitajskem času BaZi. Iz predstavitve Zsuzsanne Spilák, certificirane kitajske astrologinje, lahko izveste, kaj lahko pričakujemo v obdobju, ki je pred nami, s kakšnimi izzivi se moramo soočiti in kako lahko pozitivno doživljamo energije leta.

Veliki kitajski novoletni koncert // Müpa (4. februar 2025)

Od svojega prvenca leta 1998 je Veliki kitajski novoletni koncert, ki ga organizira Wu Promotion, postal slavna serija koncertov po vsem svetu. Vsako leto med kitajskim pomladnim festivalom prvovrstne tradicionalne kitajske skupine predstavljajo bogato skladišče raznolike kitajske glasbene kulture v vodilnih svetovnih koncertnih dvoranah. Repertoar sega od klasične kitajske glasbe do sodobnih skladb in širokega nabora glasbenih del, odigranih s tradicionalnimi instrumenti.

+1: Novoletna kopel z LUSH novostmi

Praznujte leto kače in z njim nove začetke z zabavnimi čudeži kopeli in prhe, ki so jih ustvarile azijske ekipe Lush v čast posebnega praznika. Navdih za novo kolekcijo je bila obnova, saj ko kača odvrže kožo, se lahko tudi vi znebite tistega, kar vas zadržuje. Ne glede na to, ali imate radi kad ali prho, je čas, da se poslovite od tega, kar ste imeli, in odkrijete zlati zaklad, skrit v globinah

– bodisi v obliki dobre volje, gladke kože ali trenutka veselja.