Kava z razgledom: 7 krajev na deželi, kjer gredo z roko v roki odlična kava in neprimerljive panorame

Priporočamo sedem odličnih kavarn na najlepših lokacijah po državi, kjer gredo z roko v roki odlična kava, izkušnja ob pitju kave in čudovit razgled.

Misina Rooftop Point, Pécs

Leta 2024 je mesto Pécs obogatilo z res posebno lokacijo, biserom, bi lahko rekli. Takrat se je odprl družinski in vadbeni prostor Misina Rooftop, skupaj z najvišjo kavarno v Mecseku, Misina Café. Ne glede na to, ali se odločite za pokrito kavarno ali prostorno teraso, ne boste razočarani nad svežim zrakom, bližino narave in seveda čudovitim razgledom. Poleg prigrizkov v kavarni ne manjka peciva, tako slanega kot sladkega, pa tudi dobrot brez glutena, mlečnih izdelkov in sladkorja.

7600 Pécs, Misinatető

Kavarna Panorama, Esztergom

Če želite svoje potovanje v Esztergom povzdigniti v eterične višave z zares posebnim doživetjem, se med obiskom esztergomske bazilike splača obiskati kavarno v panoramski dvorani. V kavarni na zahodni strani bazilike, s pogledom na Donavo, si lahko privoščite zasluženo črno kavo s čudovitim pogledom na mesto in Donavo. Mesto lahko občudujete iz polkrožnega okna ob slastni torti, če boste imeli srečo, pa si boste lahko ogledali tudi aktualno občasno razstavo.

Bazilika Esztergom: 2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Slaščičarna Abbey Rege, Tihany

V slaščičarni Apátsági Rege lahko ob neprimerljivi panorami Tihanyja in osupljivem pogledu na Blatno jezero uživate v odlični kavi, odličnih tortah in kraljevskih zajtrkih. Čudovita okolica in edinstven razgled sta seveda šele začetek, poleg ljubiteljev gastronomije pa vse do konca februarja čaka tudi brezplačna aurora. In če želite, da vaš čas tukaj postane nepozabno doživetje, prosite za lokalno specialiteto, torto Rege, Balatonsko jadro in skodelico kapučina Rege s sivko.

8237 Tihany, ulica Kossuth Lajos 22.

D-Skybar, Debrecen

V zadnjih dneh poletja 2024 je nad mestom Debrecen dom našla nenavadna oaza. V D-Skybaru, ki obljublja najlepšo panoramo mesta, boste imeli priložnost uživati v pogledu na mesto z roko v roki z navdihujočimi doživetji ter v sproščenem vzdušju srkati osvežilno kavo. Če želite svoj čas v mestu dopolniti s posebnim doživetjem, ne pozabite občudovati tega čudovitega mesta iz popolnoma nove perspektive z vrha Hilton Garden Inn Debrecen City Center.

4026 Debrecen, ulica Darabos 3-7.

360 Bar, Budimpešta

Vredno se je povzpeti do bara 360 Bar na aveniji Andrássy, skybara, ki ponuja čudovito panoramo prestolnice tako pozimi kot poleti, da srkate svojo popoldansko kavo ob tako čudovitem razgledu. Pozimi lahko v mestu in njegovih lučeh uživate v zavetju ogrevanih iglujev, ob lepem vremenu pa poglobljeno raziskovanje mesta ni meja. Poleg čudovitega razgleda vas čakajo tudi dušo pogreli čaji, odlične kave in osvežilne pijače, ki so kot nalašč za sprostitev nad mestom.

1061 Budimpešta, ulica Andrássy 39.

Razgledna TV stolp in panoramska kavarna, Zalaegerszeg (od aprila do septembra)

Televizijski stolp Zalaegerszeg od aprila do septembra ponuja osupljiv razgled na hribovito podeželje Zale in sedež okrožja Zalaegerszeg ter okoliško pokrajino. S panoramske razgledne ploščadi se lahko občudujete znanim in še nevidenim podrobnostim mesta, medtem ko srkate skodelico kave, čaja, osvežilno limonado ali kos torte. Tako se med izletom v Zalo splača povzpeti na razgledni stolp, razgled in doživetje zagotovo ne bosta pozabljena.

8900 Zalaegerszeg, ulica Bazitai

Villa Café, Fonyód (od pomladi)

Kavarno Villa Café v Fonyódu je vredno obiskati iz več razlogov, najbolj zgodaj spomladi, če želite biti del posebnih doživetij. Po obisku muzeja Kripta Villa se splača posedeti na terasi kavarne Villa Café ob skodelici kave in rezini torte ter uživati v pogledu na severno obalo Blatnega jezera in panoramo njegovih opornikov. Dejstvo, da je to eno najlepših razglednih točk na južni obali, je neizpodbitno, zato si ga je vredno vzeti čas!

8640 Fonyód, József u. 16.