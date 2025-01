7 nenavadnih programov na prostem v Budimpešti, ki so prijetni tudi v hladnem vremenu

Budimpešta je bogata z razburljivimi programi na prostem ne samo poleti, ampak tudi v hladnih mesecih. V tem članku predstavljamo nenavadne možnosti, ki bodo zagotovo popestrile zimske dni. Odkrijte edinstven obraz mesta in se potopite v ta doživetja na prostem!

Pravljična vožnja v Lumina Park (do 2. marca 2025)

Svet luči, ki se je pričaral na palatinski plaži, je hitro postal priljubljen, čudovite vizualne podobe pa še vedno čakajo obiskovalce na svetlo pustolovščino na prostem do 2. marca 2025. Letošnjo temo so poimenovali Festival pravljičnega filma, v okviru katerega se v svetlobnem parku pojavljajo znani pravljični liki, junaki in njihove zgodbe iz filmov in knjig. Pogled na svetlobne instalacije, ki se odsevajo v vodi bazenov, je še bolj nepozaben zaradi popularne glasbe filmov.

Aktivna rekreacija na ledu

V prestolnici je toliko lokacij, ki ponujajo priložnosti za ljubitelje zimskih športov, še posebej tiste, ki želijo drsati. Pozitivni učinki športov na prostem so nesporni in tudi hladno vreme nas v tem času ne more ustaviti, saj po kozarcu tople pijače in nekaj krogih pitja zagotovo ne bomo hladni. Večina lokacij je še vedno odprtih v januarju, zato je čas, da obrišete prah z drsalk, ki ste jih pospravili med božičnimi počitnicami, in se vrnete na led!

Sankanje in tek na smučeh na Normafi

Ljubitelje zimskih športov toplo sprejme zasneženi vrh Normafe, sankaški hrib Anna-rét. Čas je, da zgrabite sani in se z malčki odpravite proti progi, kjer lahko preživite cel dan v sankanju. Deviški sneg tu čaka smučarske tekače, zato se lahko brez težav prepustijo strasti do zimskih športov. Bodite del tega nepozabnega zimskega doživetja, dokler je sneg!

Ogledni sprehodi po Budimpešti

Zahvaljujoč odličnim vodenim sprehodom prestolnice tudi v januarju ne bo dolgčas, pravzaprav lahko preko njih pridobite razburljivo novo znanje. Da ne omenjam, da so se medtem lahko prijetno sprehodili po najbolj posebnih predelih Budimpešte, spoznavali dotlej pozabljene soseske. Konec koncev, ni dvoma, da zgodovinsko ozadje prestolnice vsakič drži presenečenja, zato vzemite njegove ulice okoli vratu!

Svetla doživetja v Garden of Lights (do 2. marca 2025)

Letošnja tema razstave luči Garden of Lights, ki je bila lani zelo priljubljena, je Hupikék Törpikék. Aprajafalva zaživi v Füvészkertu, in kot igra tematska pesem, bodo tukaj Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Ustvarjalci so slišali tudi za zlo, grdo, plešasto Hocus Spider – zato bosta s svojo mačko Siamiaú z nami do 2. marca 2025!

Zimski sprehod s kuhanim vinom v roki

Na številnih lokacijah v Budimpešti lahko pozimi srkate kozarec duše segretega kuhanega vina, medtem ko mesto vzamemo za vrat in se prijetno sprehodimo pozimi. Primer tega je priljubljena lokacija Móricz Zsigmond tér, Alapozó, kjer lahko izbirate med posebnimi aromatiziranimi kuhanimi vini, kot so malina, češnja, borovnica, čili, bezeg, kaktusove fige in mango-bonboni. Samo prepričajte se, da izbirate med toliko možnostmi!

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér, Gomba 3. člen

Gastro pustolovščina v Hello Buda

Dobro je preživeti nekaj časa v katerem koli letnem času v zimsko-poletnem budimskem strašišču, saj lahko tukaj vsakdo najde svoje izračune brez izjeme. Na srečo se nam tudi ob prihodu hladnejšega vremena ni treba odpovedati dobrotam, ki jih ponujajo Hello Bar, Lush Pig (s), Cafat, Tom Yum, Salve in BUTTER. Če bi se lahko spočili med dvema spodrsljajema, tudi vam ni treba daleč, saj vas tu čaka pestra izbira toplih napitkov, požirkov, pripravljenih na dotik, in nebeške ulične hrane.

1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A